單親媽1招讓女兒「從母姓」！前夫收健保卡才知　怒告結局出爐

▲曾女懷孕5個多月時與丈夫離婚，在生完孩子後擅取對方印章、偽造簽名，讓女兒從母姓。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

曾姓女子懷孕5個多月時與吳姓丈夫離婚，並在產下女兒後，未經吳男同意，私自刻印對方印章，替女兒辦理「從母姓」。直到吳男接獲健保署寄送女兒的健保卡，發現女兒沒從父姓，氣得提告，全案曝光。對此，高雄地檢署偵結後，依偽造文書罪嫌將曾女起訴。

起訴指出，曾女2019年11月21日、其懷孕5個月時，與吳男離婚，隨後隔年3月16日產下一女，然而，曾女在取得出生證明書，準備替女兒報戶口前，竟私自拿取吳男的印章，委託不知情業者刻印，並在出生證明書上偽造吳男簽名，藉此讓戶政事務所人員誤認，吳男同意女兒「從母姓」。事後，直到吳男收到健保署寄來女兒的健保卡，才知悉親生骨肉竟不是從父姓，才決定提告。

偵查期間，曾女否認犯行，辯稱是吳男自己於出生證明書簽名同意，印章是吳男拿給她蓋，另外吳男同事當時也在場。不過，吳男則稱，該出生證明書並非他自己簽立、蓋印，亦沒有交付私章給曾女，而吳男同事也說，他沒有看到曾女將出生證明書交給吳男。

對此，檢方勘驗相關事證，偵結後依偽造文書罪嫌將曾女起訴。