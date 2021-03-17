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壽司郎必吃清單曝光！常客一面倒「激推1種類」：每次都點好幾盤

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎推出尋人啟事活動，只要姓名有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」祭出最新優惠，只要名字有「鮭魚」同音同字，就能全單免費享用，引爆話題，甚至有人為此改名。而壽司郎究竟有何魅力？就有不少網友在網上推薦必吃品項，其中某幾款最受到歡迎。

一名網友曾在dcard發文，分享他到壽司郎用餐時，必吃的幾個品項，包括炸蝦天婦羅、大切生鮭魚、炸蝦酪梨卷、鮮蝦三貫、醬烤日本產貝柱、炙燒羅勒鮭魚、麻辣赤蝦及鱚魚天婦羅握壽司。

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在原po的推薦名單中，有4款是鮮蝦系列，不過他建議，最好用平板直接點餐，尤其是炸物的部分，「在迴轉盤上的都不知道失去靈魂多久了，雖然有高科技，但我還是要吃剛出爐的。」

同時，吃完炸蝦酪梨卷，他也驚喜直呼，「比你想像中好吃，而且口感豐富有層次，不會特別感覺到酪梨的存在，但它完美的做了一個潤滑，這樣的壽司卷吃起來很有趣，一點也不無聊。」

▲原po大推鮮蝦系列（圖／翻攝自dcard）

▲原po大推鮮蝦系列（圖／翻攝自dcard）

話題掀起熱論，在下方留言區中，蝦類品項的確備受推崇，「炙燒赤蝦怎麼可以不在上面！爆幹好吃，每次都吃3隻以上」、「酪梨鮮蝦超讚，每次去必點好幾盤」、「干貝跟赤蝦」、「蝦子的部分真的很優，炸蝦天婦羅或鮮蝦三貫都必點，限定的大切生鮭魚也超讚」、「蝦子真的讚啊」。

另外，不少人也大推其他餐點，「最近的蟹肉茶碗蒸好吃」、「一定要點芒果冰」、「茶碗蒸跟雪花冰是必點」、「說真的，去吃過的感想，茶碗蒸必點，最好吃的東西」、「我都吃哈密瓜冰」、「吃冰划算」。

拉回壽司郎這次討論度破表的活動，3月17日、3月18日兩天，只要姓名有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，同音的也享有5折優惠，如果一個字同音則有9折。

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