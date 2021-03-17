快訊／台帛旅遊泡泡確定、帛琉總統來訪！陳時中1400記者會說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/17）日為因應新冠疫情，14:00由陳時中指揮官、外交部吳釗燮部長及交通部祁文中次長說明台灣與帛琉旅遊泡泡規劃及帛琉總統來訪、疫情及相關防疫作為等事宜。

台灣帛琉推動旅遊泡泡，原先雙方對採檢方式持不同看法，經過近日密集開會討論，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日晚間透露「結果朝好的方向進行」，目前雙方對檢測方式已經有共識，且採用方法將對消費者更加方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在返台檢疫方面，陳宗彥日前說明，會採5+9模式，分別是5天加強自主健康管理，PCR檢驗陰性後，做9天一般自主健康管理。

據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。