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16歲少年大玩4P！3人妻「輪番上陣2hrs」　他當場休克喪失性功能

▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

▲16歲少年大玩4p，突休克送醫。（示意圖／記者黃克翔攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽一16歲少年應邀約，參加一飯局，竟被下藥。飯局中的3名人妻趁少年神志不清時，竟把對方衣服剝光，輪番上陳，長達2個小時。沒想到，少年因酒精藥物多重作用下，過度興奮，突然休克倒地，經過搶救雖脫離危險，但落下了性功能障礙的病根。

據河池市人民檢察院官網披露，16歲的周姓男子某日接到朋友張女（30歲）的電話邀約吃飯，因為平時關係不差，於是就赴了約，到了吃飯的地點，發現張女還約了2名女生，都是30多歲的女子。

趁周男不在位置期間，3女將事前準備好的藥放入啤酒杯中。周男毫無察覺，回來繼續喝酒。隨後，其中一名孫姓女子提議等下打牌，周男表示拒絕，說「自己沒有帶錢」。

這時，張女語帶玄機的說，「沒關係，沒帶錢也可以，如果你贏了，我們3個人都給你錢，如果你輸了，我們3個人不要你的錢，但你得滿足我們的『那個』……。」少年聽後，也欣然同意。

於是，酒後的4人找了間麻將館，包房打麻將。由於周男喝了不少酒，又有藥物的興奮作用，沒打一會兒，就輸了不少錢。

這時，3名人妻趁機提出「發生關係」的要求，並在他身上亂摸，順便將少年的衣服脫光。就這樣，3名女子輪流上陣，時間長達2小時。

由於周男飲酒過多，加上勞累興奮過度，過程中突然休克。3人趕緊將他送往醫院，經搶救無生命危險，但從此喪失了性能力。

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