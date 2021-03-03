17歲少年戀上43歲OL！　飯店纏綿5晚遭父母抓包

▲日本東京一名43歲OL，和17歲少年在飯店激戰5日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳怡靜／綜合報導

日本東京一名43歲OL，去年年底和一名17歲少年，在奈良縣一處飯店纏綿激戰5日，少年父母察覺有異，到飯店門口堵人，才揭發這起案情，OL被依違反《奈良縣青少年健全育成條例》逮捕，全案進入調查。

▲43歲OL透過網路結識17歲少年。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）



據《關西電視台》報導，家住東京都港區的43歲OL，去年秋天透過網路結識住在奈良縣的17歲少年，兩人情投意合、相談甚歡，對彼此充滿好感，很快就墜入情網，OL利用新年連假假期，在去年12月30日前往奈良縣，打算和少年一起倒數跨年，結束後一同返回飯店過夜。



少年當時向父母聲稱，外地友人來找他玩，因為朋友住在飯店，要去飯店陪他過夜玩樂，怎料竟是和OL窩在飯店打得火熱，兩人翻雲覆雨連續共度5個春宵。



對於兒子的說詞，父母並不採信，很快就起了疑心，又見他連日未歸，在1月4日決定直接到飯店門口接他回家。怎料竟撞見兒子身旁站著一名陌生的大齡女子，少年父母當場傻眼，趕緊報警才曝光這起秘密戀情。

▲少年和OL在飯店共度春宵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

據警方調查，雙方並無金錢上往來，少年直言，「我想跟她（OL）在一起，我們已經發生了肉體關係」，OL也坦承兩人有上床，卻稱不知道對方未成年。