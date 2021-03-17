和平「蹺班惡醫」就是他！運將被砍血流24小時枉死　主管竟想包庇

圖、文／鏡週刊

北市聯合醫院和平院區爆發重大醫療疏失！該院去年收治遭砍18刀大量失血的運將，竟發生值班骨科醫師不在院內，直到傷者入院24小時，蹺班醫師才現身，醫院則到隔天中午才安排另名醫師開刀，因延誤黃金搶救時間，導致病患大量失血引發心肌缺血性壞死宣告不治，形同等不到醫師開刀止血枉死，離譜的是，台北地方法院發現有異，函請醫院回覆急救過程，醫院主管竟打算息事寧人，包括聯醫高層及北市衛生局都被蒙蔽。

▲北市聯醫和平院區值班骨科醫師陳信彰（圖）蹺班，未緊急替遭砍18刀的運將開刀，恐讓殺人案演變成醫療疏失致死案件。（圖／翻攝臉書）

陳信彰當時行蹤成謎，急診室護理師急叩要他回來，他也未說明身處何地，僅表示無法立刻回院，直到隔天中午院方才安排其他醫生接手開刀，為林止血，又隔了12個小時、亦即林入院後隔天凌晨30分，陳信彰才首度現身探視林，但林的傷勢已急轉直下，最後轉院仍因失血過多引發其他病症死亡，傷患當時形同在病床上躺了12小時流血等死。

知情人士告訴本刊，依照和平醫院規定，創傷小組成員必須在接獲返院通知1小時內趕回醫院，有時可通融至2小時，但絕對不能不來，三軍總醫院甚至明文要求創傷小組值班醫師須在半小時內抵達急診室，並嚴禁醫師推諉收治病患，但陳信彰卻延誤1天才返抵醫院，恐讓原本的殺人案演變成醫療疏失致死案。

究竟消失的24小時，陳信彰去了哪裡？醫院傳出他當時人在南投縣水里鄉，惟傳言是否屬實，仍待聯醫及地院進一步調查釐清，但可以確定的是，陳信彰當班卻開小差，行徑十分誇張，早已在和平院區引起議論，尤其在法院函詢後，院內高層對答覆法院的關鍵問題有所保留，包括和平院區院長黃弘孟對於詳情認知都與護理站紀錄有落差，回報台北市衛生局竟還稱陳信彰並非當晚的值班醫師，院內人士懷疑遭院區主管欺矇。

聯合醫院和平婦幼院區醫務長陳重榮回應本刊表示，陳信彰當天是骨科值班，也就是次專科，護理站聯絡上醫師後可以不用第一時間趕回，沒有蹺班的問題。陳信彰則回應，當天確實是值班，但他不在台北的說法不是事實，他都依照醫院的規定上班。



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