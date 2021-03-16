遊覽車撞山釀5死！旅行社「2天花蓮行程曝光」住最美飯店3990元

記者彭懷玉／台北報導

蘇花公路114.7K東澳路段今下午4點半左右發生嚴重車禍，至少10人重傷，而已知有5人死亡。該團是好視野旅行社承包的旅行團，如今該行程曝光，為3990元兩天一夜的花蓮之旅，行經太魯閣國家公園等知名景點，並入住有「全台最美飯店」之稱的花蓮理想大地酒店。

▲蘇花公路115K一遊覽車不慎撞山壁，不幸已有5人死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

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該團為好視野旅行社的旅行團，經查，行程第一天主要在太魯閣國家公園活動，還會參觀戰備坑道、布洛灣遊憩區等秘境，晚間則入住花蓮理想大地酒店，2日遊團體行程一人團費僅3990元，以價位上來說並不貴。

DAY1

06:30準時出發（車上享用早餐）→太魯閣國家公園匯德景觀步道-台灣十大景點清水斷崖→參觀善盈生技公司→七海灣餐廳午餐→四八高地曼波園區-戰備坑道（全新私房秘境）→花蓮理想大地渡假飯店→飯店內晚餐→慶生會＋卡拉OK＋宵夜



DAY2

07:00 晨曦→飯店自助式早餐→飯店行程：豐之谷生態步道導覽、搭遊艇環河導覽（免費提供）→胖忠餐廳午餐→布洛灣遊憩區-眺望山月吊橋（新景點）→宜蘭餐廳晚餐（無菜單創意料理）→返回溫暖的家

▲好視野旅行社的花蓮兩天一夜旅行團行程內容。（圖／記者黃宥寧翻攝）



好視野旅行社表示，該團為兩天一夜的花蓮國旅團，大約在半個月前預訂行程，團員年齡層以長者居多，稍早經確認，車上最年輕旅客為21歲，最年長為78歲，不過，該旅行社並沒有官網，是新北市新店區復興里里長透過與老闆認識才預訂的行程。





▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／花蓮理想大地渡假飯店提供）

好視野旅行社表示，受損遊覽車為騰龍通運，車號KAA-0853。該架事故遊覽車撞上山壁，預估10人以上受傷，警消已派遣救災人員前往。據了解，該遊覽車連同乘客、駕駛、領隊、販賣東西人員一共45人，目前已有5人失去生命跡象。

▲舊蘇花遊覽車撞山壁。（圖／記者游芳男翻攝）