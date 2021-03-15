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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華建議立院「精進資源回收」　網友超傻眼：你應該到慈濟

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳椒華。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

現今許多政治人物透過社群媒體，讓民眾了解自己的政績。環團出身的立委陳椒華建議立法院精進資源回收，並在臉書感謝立法院長游錫堃重視這個問題，讓網友超傻眼。

陳椒華15日表示，從她在環團時候，就非常重視資源回收，去年2月剛上任，也請立法院精進資源回收，很肯定也感謝游院長重視這個問題，在剛開議、人最多的時候，親自巡視資源回收、分類狀況，支持立法院持續精進資源回收。

網友超傻眼，紛紛留言「謝謝委員用心監督立法院的垃圾桶」、「選民選你去做資源回收？還好我選的人在立法」、「好無聊，國會議員幹垃圾分類，建議你辭職當環保小尖兵就好，不要浪費立委這個職務」、「好蒼白無力的一篇文，堂堂一個不分區立委管到立法院沒有做好資源回收，不會太大材小用嗎？」、「今天讚數應該上升很多，因為連兩篇PO文都太爆笑了」、「資源回收，不是應該找民眾黨嗎？」、「你應該是到慈濟不是立法院吧」、「建議陳椒華立委專職慈濟功德會更勇猛精進」、「妳可以回收了」

由於陳椒華也是時代力量的黨主席，不少網友直言，「黨主席去監督立院資源回收，太可笑了啦！」、「差不多又要換黨主席了」、「立委暨黨主席的高度呢？」

另外，民進黨前議員王浩宇也在臉書開砲，「妳一個月領多少薪水？」立法院資源回收這樣的工作，立法院總務處、工友就會做，就算跟助理們把垃圾丟錯，他們也會幫你分類分好再拿去丟，立委請監督好該監督的工作好嗎？立法院的垃圾分類做得很好，一直也都有在做。

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關鍵字：

陳椒華資源回收

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