料都掉光光！停紅燈見外送員「披薩垂直放」　網罵翻：素質真的爛

▲外送員將披薩垂直擺放。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」轉貼一張照片，在路上等紅綠燈的時候，一名外送員將外送袋放在機車踏墊上，而袋子裡的兩盒披薩竟然是「垂直擺放」，讓人超傻眼，許多網友看到後也大罵，「沒吃過披薩吧，可能不知道披薩長怎樣」。

貼文一出後，許多網友也覺得很扯，「看來是新菜色，是可以直放的捲餅」、「自製搖滾樂pizza」、「自己也是外送員，這種素質，真的很爛，很悲哀」、「等等要拿熨斗燙平」、「披薩在哀嚎」、「這太離譜，我是客人絕對爆炸」、「這比沒放保溫箱還糟糕」、「可憐的消費者啊」、「料都掉光光了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友們回應。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

通常外送披薩，都會放在比較大的保溫袋裡，讓披薩可以正面擺放，避免在外送的途中受到擠壓，但有些外送員卻沒有注意到這一點，有不少人也曾遇過相同的事情，「我上次訂UBEREATS的披薩也是這樣來的」、「我現在知道我的pizza為什麼會擠在一起了」。

但也有網友表示，如果遇到這樣的情形可以跟客服反應，「披薩變捲餅，我會收餐後打開拍照回報給平台，拒收沒有用」、「回報餐損有退錢+補點數。佛心外送員不推嗎XD」、「希望我點披薩的時候，也遇到有人這樣塞，我就能回報毀損，可以吃又免費」。