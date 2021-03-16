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快訊／今天+0！國內無新增確診　疾管署1400召開例行疫情記者會

▲▼指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗施打注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗施打注意事項。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（16）日國內無新增新冠確診病例，不會召開指揮中心記者會，每週二例行疫情記者會1400舉行；統計國內目前累積990例新冠確診病例。

不過，由於擔心血栓問題，越來越多歐洲國家宣布暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗。包括德國、法國和義大利都在15日宣布跟進，將暫時停止接種該款疫苗。

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另指揮中心日前請地方衛生局針對全台醫護進行新冠疫苗施打意願調查，昨日已送達指揮中心，依照整理情況可能於今日公布，預期今日記者會中會此仍為關注焦點。

指揮中心統計國內累積960例確診，分別為990例確診，分別為874例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、951人解除隔離、29人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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