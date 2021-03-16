「名字叫鮭魚」壽司郎挨轟沒誠意　他秀出身分證！網驚呆：吃到吐

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠。不過，有不少網友都覺得這個活動沒誠意，因為多數人根本不會叫「鮭魚」，還有人苦笑稱，「現在改名來得及嗎」、「去改名吃爆你」；而特別的是，還真的有人秀出身分證，表示自己已經改名為「鮭魚」。

壽司郎在17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要姓名有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠，2字同音享5折優惠，若僅有1字同音則打9折。不過，優惠折抵一桌限一次，一桌上限6人，結帳時於收銀台出示可證明本名的證件即可。

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▲網友覺得活動沒誠意。（圖／翻攝自PTT）

有網友就在PTT的Gossiping板上，以「扯！壽司郎的活動被網友議論沒誠意」為題丟出討論，提到壽司郎的活動要「鮭魚」同音同字才能免費，似乎誠意不夠，「誰名字會取鮭魚？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「現在就改名鮭魚」、「只有9折，其他的都假的」、「雖然9折的條件蠻廣的，但只有2天，還在平日，有夠沒誠意」、「跟之前龜山島一樣，這種方式看起來就只是為了炒新聞」、「本來就超沒誠意啊，誰會把名字取叫鮭魚啊」。

▲有網友真的去改名了？（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

而在臉書社團「爆廢公社二館」上，有網友就貼出一張IG限時動態，直呼「看來有人可以壽司郎吃到吐了！」從畫面中可以見得，這名謝姓人士的身分證上，竟真的寫了「謝鮭魚」3個字，他本人也笑稱，「我這個人沒什麼優點，就效率快了點，誰要吃壽司？」

照片曝光後，隨即引發熱議，有網友回應，「笑死！真的有人改名了」、「一起改名了啦」、「反正一輩子可以改3次名字」、「其實還不錯聽」；不過也有眼尖網友抓包，「可是他這名字歪歪的耶」、「這P圖技術太爛，字體大小也差太多，還沒對齊」、「應該是後製的，名字歪了」。