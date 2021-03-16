拜登上月才空襲中東　美駐伊拉克空軍基地再遭7火箭彈攻擊

▲艾比爾國際機場附近今年2月15日深夜遇襲，美軍使用的軍事基地就在附近。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登2月才授權發動空襲伊朗支持的民兵組織據點，作為駐伊拉克美軍遇襲的回應。但依據安全人員最新消息，美軍駐伊拉克巴格達北部的巴拉德空軍基地15日晚間遭到7枚火箭彈襲擊，所幸此事件並未造成人員傷亡，目前仍未有組織宣稱犯案。

Arab News報導，此次攻擊是美國、伊朗間的最新一起攻擊事件，這7枚火箭彈自該基地東邊省份迪亞拉（Diyala）一處村莊發射，除了美軍基地遇襲外，附近另個村莊也被火箭彈攻擊。

現階段並未有組織宣稱犯案。依據安全人員的說法，此事件並未造成並未造成人員傷亡，基地內部並未受損。

事實上，過去數周發生多起針對美軍基地的襲擊事件。美國總統拜登今年2月才授權發動空襲敘利亞境內的伊朗民兵組織，作為駐伊拉克美軍遇襲的回應，稱此次攻擊是對伊朗的警告；但到了3月3日，美軍另個空軍「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad）基地再度遇襲，導致一名平民承包商死亡。

أنباء صحفية عن استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بهجوم صاروخي، والحكومة المحلية تمتنع عن التوضيح.#العراق — عمر الجنابي (@omartvsd) March 15, 2021

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