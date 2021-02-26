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五角大廈證實！拜登授權空襲伊朗民兵組織　「以行動保護美國人」

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國防部證實，拜登下令執行此次空襲行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透社》26日獨家報導，美國25日針對敘利亞一座伊朗支持的民兵組織據點發動空襲，被指為駐伊拉克美軍遭受一連串火箭攻擊的回應。美國五角大廈稍早發出聲明證實，此次空襲摧毀2個武裝組織所使用的多個設施。

美國國防部25日發出以「美國發動防禦性精準打擊」為題之聲明指出，「在總統拜登（Joe Biden）指示下，美軍於今（25日）晚稍早對敘利亞東部由伊朗支持的激進組職使用的基礎設施進行空襲。此次襲擊是為了回應最近在伊拉克針對美國及聯軍人員的攻擊，以及這些人員面臨的持續威脅。」

針對此次行動造成的影響，五角大廈說明，「具體來說，空襲摧毀位於一座邊境檢查站的多個設施。這些設施由伊朗支持的一些武裝組織使用，包括真主黨旅（Kait’ib Hezbollah，簡稱KH）及賽義德烈士營（Kait’ib Sayyid al-Shuhada，簡稱KSS）。」

聲明也提到，美國採取相應軍事回應的同時，也採取包括與聯盟夥伴磋商等外交措施，「這次行動傳達一個明確的訊息：拜登總統將採取行動保護美國及聯軍人員。」

▲▼五角大廈證實，美軍25日對伊朗支持的民兵組織發動空襲。（圖／翻攝自美國國防部官網）

▲ 五角大廈聲明全文。（圖／翻攝自美國國防部官網）

伊拉克北部城市艾比爾一座機場15日遭到火箭襲擊，造成美國領導的軍事聯盟1名平民承包商喪生，還有6人受傷，包括一名美國軍人及4名美國承包商。巴格達北部一座美軍基地幾天後也遭受砲火攻擊，造成至少1名承包商受傷。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在記者會上說明，此次報復是為了懲罰火箭攻擊的肇事者，而非使美伊局勢升級，「我們的行動是經過深思熟慮的，目的為緩和敘利亞東部及伊拉克整體局勢。」

美國官員形容，美軍的回應基本上是一場小規模示威遊行。一枚炸彈自敘利亞與伊拉克邊境多棟建築上方落下，這些建築用來運送民兵進出該國。空襲發生在敘利亞邊境，以避免對伊拉克政府的外交打擊。五角大廈此前也提出幾個規模更大的空襲目標，但拜登選擇了其中最小的。

▲▼ 艾比爾國際機場附近15日深夜遇襲。（圖／路透）

▲ 伊拉克艾比爾國際機場本月稍早遇襲。（圖／路透）

拜登24日上午授權該行動時，國防部長奧斯丁（Lloyd J. Austin III）正在聖地牙哥一家飯店裡，準備視察從波斯灣返美的尼米茲航空母艦。他當晚在飛機上向記者表示，拜登政府的作法經過深思熟慮，也確信美軍擊中的目標為民兵組織所使用的設施，「我們允許並鼓勵伊拉克人進行調查，對我們確定目標非常有幫助。」

艾比爾機場遇襲後，美國官員曾透露，美國將在自己選擇的時間與地點做出回應。《紐約時報》指出，相較前總統川普（Donald Trump）先前回應伊朗及其代理人在伊拉克的行動，拜登政府對艾比爾火箭襲擊採取更為謹慎的作法。事實上，川普過去的報復行動經常使伊拉克政府捲入兩方交火。但美國新政府謹慎的做法也引發外界好奇，未來面對伊朗支持的民兵組織攻擊伊拉克境內美國人，拜登的紅線究竟在哪裡。

►報復美軍被攻擊　拜登下令轟炸伊朗民兵組織

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