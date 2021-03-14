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「吃我剛射出來的XX」！黃捷收噁私訊　坦言無法釋懷罷免時偏見

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷雖然挺過罷免，但她透露，在罷免行動進行期間所出現對女性與同志的赤裸偏見，讓她至今難以釋懷。近期更有網友以不堪入目，令人感到不舒服的字眼傳性騷擾訊息給她，黃捷將這回應截圖並發文痛批「噁心假帳又來了」。

▲黃捷遭網友私訊騷擾 。（圖／翻攝黃捷IG）

▲黃捷遭網友私訊騷擾 。（圖／翻攝黃捷IG）

歷經完罷免案的無黨籍高雄市議員黃捷，喜歡在網路上與網友互動，她於個人IG限時動態問起：「猜我午餐吃什麼」，沒想到竟有網友留下不堪入目的字眼，像是「午餐是我剛射出來的精液嗎？」、「我想摸妳的奶，真的蠻大的欸！一定很軟，好想摸哦」等令人不舒服的字眼。黃捷將這回應截圖並發文，痛批「噁心假帳又來了」，甚至調出過去的對話紀錄，證明此名網友也曾私訊過她相同的內容，像是「我都看著妳打手槍」、「妳的奶真的好大好想摸」，讓她相當無奈。

雖然罷免案已經落幕一個多月，但黃捷提到：「雖然紛紛擾擾算是告一段落，但是在選戰過程中，出現的種種狀況至今仍讓我難以釋懷，甚至是憂心，因為這不只是對於我一人的攻訐，也反映出對整個社會的女性和同志的赤裸偏見。」

她舉例像是遊行的看板出現「婊」字，或拿著她的性向大做文章、攻擊外貌打扮、製作抹黑性平運動的文宣，甚至是帶有威脅意味的性羞辱等等，這次的罷免選舉過程無疑是極端保守勢力在同婚通過之後最大的反撲之一。

身為罷免案當事人，她也將以「當擦口紅、掛彩虹旗都變成罷免理由」為主題的演講，將分享深陷罷免案中的第一手性別觀察，共同討論如何瓦解這樣的惡意，進而推動社會進步。

時間對我們來說完全沒用！

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