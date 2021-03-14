30歲女恩愛後就發炎！醫生要老公診間DIY　一檢查是這裡出問題

▲少婦性行為完泌尿道重複感染竟因是老公攝護腺發炎。（圖／視覺中國）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名30多歲的少婦，與老公發生性行為後就會尿道感染，看完醫生吃藥雖能復原，但如果愛愛後又會再次復發。因此她到義大大昌醫院就醫，醫師研判問題可能不是在於女生，因此要求她的丈夫DIY取精液檢查，一驗果真發現精液中白血球數過高，是攝護腺發炎，細菌隨著射精進入女性陰道，而陰道口與尿道口距離近，才因此讓女性泌尿道發炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

收治病例的義大大昌醫院男性健康中心主任、泌尿專科醫師王起杰指出，一名30多歲的少婦因尿道不斷感染，會頻尿、膀胱發炎等問題，之前找過不少醫生但都是吃抗生素，雖然一個禮拜內情況就會好轉，但只要和老公發生完性行為後，又會再次感染，這樣的情況不斷重複，讓她非常困擾。

由於這對夫妻結婚約2年，之前從沒這樣狀況，因此醫生研判問題來自於先生，除要求少婦驗尿，也要求陪同少婦的老公去驗尿與DIY取精液，結果顯示少婦的老公尿液檢驗報告正常，但精液報告則顯示白血球過高，攝護腺發炎。

王起杰醫師除開藥治療且請他們暫時禁慾，少婦在吃一周抗生素後，一如往常泌尿道感染康復，少婦老公則是用藥一個月後，攝護腺炎也痊癒，兩人之後恢復正常性生活。王起杰指出，男性攝護腺是製造精液來源之一，如果攝護腺發炎，帶有細菌的攝護腺液混合成精液後，就可能隨著射精進入女性陰道，而陰道口與尿道口距離陰道僅約0.5到1公分，接下來就可能引發女性泌尿道發炎。

王起杰表示，近期這樣的個案多，大部分檢查後都發現是男生攝護腺發炎。也會衛教女性性行為前後沖洗下體，降低泌尿道感染機會，也會建議女性性愛後喝水與排尿，以盡量沖出泌尿系統的細菌。

時間對我們來說完全沒用！