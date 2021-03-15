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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄又開槍！陳其邁：持續掃蕩　藍議員酸「走路會不會踢到慶記」

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄近日接連傳出持槍案，還被酸稱「慶記之都」。為雖然高雄市長陳其邁在治安會報中強調會針對治安熱點持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，但國民黨市議員李雅靜在臉書批「高雄重開機、治安大當機」，大酸「很擔心在高雄街頭走路，會不會撿到槍、踢到慶記」。

高雄近日接連傳出持槍案，從鼓山警匪槍戰，以及大樹槍擊案2死等，15日凌晨再傳鳳山有人街頭鳴槍，還被譏「慶記之都」。高雄市長陳其邁15日上午於四維行政中心主持治安會報，致詞時表示，針對治安熱點持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，徹底落實相關案件追查；同時他也強調強化槍枝溯源管理，指示與警政署充分合作，加強查察轄區的改造槍枝工廠或其他的地下工廠，以遏止槍械氾濫。

▲李雅靜大酸高雄治安大當機 。（圖／翻攝李雅靜臉書）

▲李雅靜大酸高雄治安大當機 。（圖／翻攝李雅靜臉書）

不過，高雄市議員李雅靜則是大酸：「陳市長、黃局長針對治安的肅槍宣誓，就好像男女之間的山盟海誓、昨晚拍謝，依然無法遏止槍擊事件的一再發生！」對於鳳山街頭又發生開槍事件，李雅靜說：「雖然警方徹夜偵辦，目前已經逮捕嫌疑人，但一再發生的槍擊事件，造成民眾極大的不安。陳市長的高雄重開機，治安不知是沒開機還是大當機？警察局長一再更換、槍擊案件一再發生，讓雅靜現在很擔心，在高雄街頭走路會不會撿到槍、踢到慶記。」

李雅靜認為，治安環境惡劣，不僅讓市民不安，更讓投資商卻步，嚴正呼籲陳其邁及警察局黃明昭，必須提出有效作為，立即遏止槍擊事件再發生。

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關鍵字：

慶記之都高雄陳其邁李雅靜

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