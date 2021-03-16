2小六生「原子筆墨水」倒女同學保溫瓶！　她喝一大口下秒狂吐

▲2名國小男生涉將原子筆墨汁摻入女同學保溫瓶中。（圖為示意圖與本案無關。／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

小朋友會互相惡作劇，嘉義縣某國小的2名六年級男學生，於去年11月底涉將原子筆墨汁，摻入同班女同學的保溫瓶，害她喝下立刻吐出，幸好就醫後暫無不適，也無恐懼等後遺症。對此，女童家長大器表示，「不必過於苛責2個小男生。」

據《聯合新聞網》報導，涉事的2名六年級男學生疑似因一時調皮，將原子筆墨汁摻入女同學保溫瓶的開水。女童隨後拿起水灌了一大口，感覺味道非常辛辣，立即吐了出來，當場不斷噁心想吐。

經學校護理人員等人確認後，立即通知家長並送去醫院急診。校長表示，闖禍2名男同學家長得知後非常緊張，誠意要道歉，但當下不被接受，導師也非常緊張。

校長接著稱，他得知後致電女同學父親但關機，便直奔女同學住處，站門外傳簡訊盼能原諒男童，但未獲回應，隔天上午去廟祈求，之後再撥一次，女童父親沒生氣反說「您辛苦了」。

女童父親指出，他跟對方說「孩子在學校吵吵鬧鬧、磕磕碰碰在所難免， 日後好好相處就好，也希望師長不必過於苛責兩個小男生。」

女童父親透露，醫生開高劑量胃乳讓胃裡面甲醇中和，女兒離開醫院後回家就睡了，暫時沒什麼問題，後續再追蹤，且有感受到對方家長態度、老師非常在意這件事，「只要孩子平安，我不想再追究，就讓事情落幕吧！」校方則持續輔導觀察，目前3人相處、表現皆良好。