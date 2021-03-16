南投驗出7件蔬果農藥殘留超標　3件流入看守所和埔基醫院吃下肚

▲南投衛生局抽驗市售蔬果，查出來自雲彰的蘿蔔農藥殘留超標。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局2月針對市售水產、禽畜肉品和蔬果產品共計抽驗34件，其中蘿蔔等7件蔬果檢出農藥殘留，不符規定，有3件分別為南投看守所、埔基醫院所用食材，經查供應商來源均為外縣市（6件雲林、1件彰化），南投衛生局已移請所轄縣市衛生局處辦。



而反萊豬公投今年8月底將登場，南投衛生局也抽驗大腸頭等9件豬肉、牛肉產品，均未驗出乙型受體素。

南投衛生局這次持續執行後市場監測計畫中，抽驗縣內各鄉鎮市生鮮食品，包括金棗、柳丁、蘿蔔、芥藍、鵝肉、牛肉、午仔魚等，依產品風險進行動物用藥殘留、乙型受體素和農藥殘留等檢驗。

▲南投衛生局上月抽驗市售蔬果，其中7件不合格。（圖／南投縣政府提供）

在7件農藥殘留超標蔬果中皆來自雲彰地區，其中3件分別為南投看守所大炊場所購用的蘿蔔（源頭雲林）、埔里基督教醫院所購用的蘿蔔（源頭彰化）和包心芥菜（源頭雲林），另有4件來自南投市、草屯鎮的攤商或市場（皆源自雲林），南投衛生局已分別移請雲林和彰化衛生局處理。

南投衛生局呼籲農民於養殖禽畜、栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令，民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除、根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動自來水沖洗2至3遍，減少攝入蔬菜可能殘留的農藥。



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