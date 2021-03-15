控馬偕醫性侵！學妹曝「關鍵對話截圖」　他邪笑：來約一下

▲台北馬偕醫院。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北部一名就讀醫學大學的女學生小美（化名）指控，遭到同校醫學院學長、台北馬偕放射科主治醫師趁機性侵，而被指控的醫師否認，院方也展開調查小組並約談。對此，小美也貼出與學長的對話截圖，並解釋當下為何不求救。

小美控訴，她與醫師是同校學長，有鑑於對方年紀輕輕就成為主治醫師，覺得非常崇拜，兩人也在網路上相談甚歡，「但我萬萬沒想到，他那身潔白長袍所遮掩的，是一頭原始的惡魔。」

沒想到，在她到馬偕醫院看診的空檔，學長說「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過。」本以為是醫院大冒險，卻跑到沒有監視器、馬偕福音樓邊角的樓梯，而學長也開始伸手性侵，看著腿軟的她脫下褲子強逼口交得逞，「我被晃著腦袋，一片空白，他射在我嘴裡，然後說『妳的技術不錯欸。』」

對此，馬偕院方表示，小美當時在精神科等候多時，醫師僅將小美帶到安靜處聊天10多分鐘，沒有小美指控的行為。另外，被控醫師認為名譽受損，已聘請律師並後續研議是否提告。但弔詭的是，男醫師到案說明時，表示兩人是自願發生性行為，與院方說法相左。

▲小美將醫師學長的對話截圖PO出。（圖／翻攝爆廢1公社）



針對院方及醫師的否認，小美也在臉書社團「爆廢1公社」貼出與學長的對話截圖。內容顯示，學長說「改天一個人來馬偕約一下」，小美則回「約吃飯嗎XD」，學長則附上邪笑的表情符號說「哈哈，妳覺得我想約什麼」，讓小美馬上拒絕「不可以啦，我有男友」。

小美也附上報案三聯單，顯示案發時間是2020年12月28日下午3時，報案時間為2021年1月2號。此外，小美也說，案發地點非常偏僻，出入又需要門禁卡，因此她不敢大聲求救，除了怕對方有過激行為之外，腦袋也一片空白；案發隔天她有約學長吃飯，目的是想讓學長出面供男友指認，希望男友陪同去報案，「謝謝各位的加油鼓勵，我手邊都有證據，已經轉交給律師與警方。男友及家人也陪同伴著我。他們更痛苦。」。

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▼小美貼出報案三聯單。（圖／翻攝爆廢1公社）

