高雄47歲警跑步訓練「突感不適」倒地亡　無法判定死因今相驗

▲高雄六龜警分局。（圖／翻攝自六龜分局臉書）

記者黃子倩／高雄報導

高雄六龜警分局警備隊支援偵查隊警員黃騰淦，今年47歲，平常生活單純沒有不良嗜好，且勤務正常、表現良好，14日下午進行自主跑步訓練時，突然感到身體不適，跟同事說完狀況沒多久，人就暈倒陷入無意識的狀態，儘管現場其他人立刻對他施行CPR搶救，消防隊抵達後也立刻對他實施2次AED電擊，仍於送醫急救後宣布死亡。醫生無法判定確切死因，由於黃姓警員本身有高血壓病史，不排除意外與心血管疾病有關，今報請橋頭地檢署相驗。

經了解，黃騰淦14日下午進行自主跑步訓練，突表示身體不適，並當場暈倒無意識。現場其他警察同事立即對他實施CPR搶救，同時請119派員救護；消防隊同仁到場後接續實施2次AED電擊，並馬上護送他至衛生福利部旗山醫院急救，經醫院搶救到18時53分，仍宣佈死亡，醫生無法判定死因。

由於黃姓警員有高血壓病史，不排除這起意外發生和心血管疾病有關，因黃姓警員到院前無呼吸心跳，今(15)日報請臺灣橋頭地方檢察署相驗。對此，六龜分局分局長李崇偉表示，黃員平日生活單純、無不良嗜好、勤務正常，表現良好，分局會提供最大的幫助與照顧，並協助家屬辦理後續治喪事宜，爭取從優撫卹。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

更多新聞：

高雄鴨霸女1年欠租11個月！水電也沒繳 反要房東付27萬修繕費



姊弟戀10多年...高雄女傳訊「你不要後悔」上吊亡 他淚曝分手原因

高市守護治安頻出招！苓雅警拂曉出擊 3少年不回家進警局