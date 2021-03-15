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社會 社會焦點 保障人權

跑到超商「公然掏出來」...穿著褲子上下狂搓！店長一招淡定制伏

▲桃園市林姓男子去年服役期間上網認識男大生，相約見面出遊，林卻在車上露鳥還強拉男大生撫摸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏被依法判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名有多項前科的男子「阿宏」（化名）日前某天下午跑到超商內，公然於店中將自己的生殖器掏出，開始打手槍，誇張的行徑經店長見狀後，趕忙報警處理。對此，彰化地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿宏先前因違反毒品危害防制條例，被法院判刑8月徒刑，而執行完畢後，又因竊盜案件被判處4月徒刑確定，未料其執行完畢之後，竟又不知悔改，意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，於2020年某日下午，在位於彰化的某間超商內，公然將生殖器掏出褲外，並以手不斷套弄生殖器，以此方式進行公然猥褻之行為。

店長看到阿宏的舉動後，火速報警處理，而阿宏於警詢、偵訊時皆對案情坦承不諱，且又有證人之證詞、監視器錄影畫面翻拍相片等足以佐證，因此其犯嫌勘以認定。對此，法官認為，阿宏不顧公眾場所他人之感受、公然露出生殖器猥褻行為，已經造成他人之反感。

法官認為，阿宏的此舉除了造成見聞者心生反感以外，也對社會善良風俗造成不良之影響，惟念其坦承犯行，斟酌其犯罪動機、目的、手段、本見犯罪行為所生危害等一切情狀，依犯公然猥褻罪，累犯，判他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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