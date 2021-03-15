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摩鐵激戰人妻...小王爽喊：誰也離不開！結婚7天就被甩　下場慘曝

▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲法官判阿宏應賠償20萬元。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿宏」（化名）指控一名施姓男子，在明知道其妻為已婚人士的情況下，卻仍是積極追求對方，甚至還傳訊息聲稱要與她共度餘生、等她簽字離婚，兩人還發生性行為。對此，台中地院審理後，依法判施男應賠償阿宏新台幣25萬元。

阿宏主張，自己與妻子於2014年結婚，並於2018年離婚，但阿宏指控，在兩人婚姻維持期間，施男在明知道其鄭姓妻子已婚的情況下，卻仍積極追求對方，不但以LINE傳送「我們一起共度餘生，誰也不離開誰」、「等你簽字處理好帶你去韓國散散心」等語給鄭女，兩人更是於汽車旅館發生性行為。

阿宏認為，兩人的行為已經逾越普通朋友之分際，足認施男與鄭女有相當親密關係之男女私情往來，此舉已經造成自身精神痛苦，甚至因此罹患精神疾病，因此阿宏向法院提請民事訴訟，向施男求償新台幣80萬元。

施男主張，自己雖然有與鄭女在汽車旅館見面、獨處，但那是因為對方向自己借錢，且自己也沒有與對方發生性行為，懷疑是遭到對方仙人跳，而其也主張鄭女在婚姻持續期間，就曾與對方發生性行為，之後以70萬元和解，且鄭女與自己結婚後，才過了3日就又與阿宏連絡，結婚後7天就和自己離婚，並取走生財工具。

此外，施男也主張，鄭女之後不斷與自己複合，與阿宏聯絡並離開自己，但之後隨即又與自己復合又離開，前後3次均如此，而施男也主張，在阿宏與鄭女婚姻持續期間，自己也未強迫對方喝酒、發生性行為，反而是在自己與鄭女結婚之後，阿宏多次相約對方私奔，自己也因此罹患精神疾病。

對此，法官審理後認為，施男在鄭女婚姻持續期間，就傳送多則曖昧訊息給對方，且在鄭女離婚不到一個月之後，兩人就火速結婚，顯見兩人之間來往應非只於普通朋友關係，而雖然施男辯稱，是因為鄭女和自己借錢，雙方才會邀約在摩鐵碰面，但若只因為借錢，別無其他情誼，理應相約在開放空間商議借貸事宜，可見施男上開辯顯與常情不符，委無足採，且施男指控設計仙人跳一事，也未提出任何證據為憑，無從採信。對此，台中地院審理後，依法判施男應賠償阿宏新台幣20萬元。

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