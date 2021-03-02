爬三樓外送瓶裝水！他一路氣到送貨點　開門結局大逆轉：做了好事

▲ 外送平台現在連生鮮水果和生活用品都可以外送了。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

得益於外送平台的興起，現在購買餐點、生鮮蔬食甚至是生活用品不再需要出門，不過顧客、外送員與店家之間有所爭吵的狀況，也是時有所聞。一名外送員就在臉書社團分享，前幾天接到一張單，需要爬3樓送瓶裝水，裝載過程中心情多少有點哀怨，沒想到送達目的地看見應門的人後，突然覺得這份工作很充實。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」發文指出，前幾天接到全聯的單，訂單的內容又是瓶裝水，又是生活用品食品等，而送貨地點又必須爬三樓，不免覺得有點重，「但小小套房開門接貨的，看似是一位中風不良於行又獨居的中老年，雖然裝載過程心裡滿幹的，但送完後，覺得自己算是做了件好事，心中覺得這份工作也是有充實的一面」。

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對此，不少外送同夥出面分享自己的經驗指出，「我也接過長照機構中心的訂單 一送上去，一大票 老人等待著桂格麥片和蔬果 還跟說：『外送員辛苦了』 我當下聽到心裡莫名想哭」、「幫人家送小蛋糕順便說個生日快樂的也很不錯，還有帶小孩不方便出門的、懷孕大肚子的、視障的、老人家的，真的覺得送完很開心」、

也有網友對於送到獨居老人的單特別指出，「兒女都去上班，獨留長輩在家，送餐都很有成就感」、「之前送過獨居老人的單，阿嬤還說還好自己會叫外送不然真的不知道怎麼辦了小孩都不在了，過年又送到阿嬤的單還給我200的紅包，心暖暖的」。