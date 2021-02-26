2021全聯料理之王線上徵件開跑　百萬總獎金等你拿！還有機會登上《料理之王》選秀節目

▲2021全聯料理之王紅白料理大對抗活動，即日起公開徵件。



圖、文／全聯福利中心提供

由全聯福利中心贊助的料理實境選秀節目《料理之王》在第一季獲得網友們的喜愛，第二季將繼續強強聯手，同步全聯也宣告2021年全聯料理之王線上徵件即日起開跑，此次活動比去年更盛大，分為三階段競賽，總獎金100萬元等你拿，料理高手還有機會到《料理之王》節目爭奪冠軍王位！

2021全聯料理之王以「紅白料理大對抗」為主題，並與全球最大食譜募集網站Cookpad、ETtoday共同舉辦，即日起到Cookpad活動網站，根據「紅肉」（如豬、牛、羊肉）與「白肉」（如魚、雞、海鮮）食材主題上傳自創食譜，並加上投稿密碼 「#紅白料理」，即完成投稿資格。活動分為三階段進行，第一階段為線上徵件、第二階段線下準決賽、第三階段將直送《料理之王》實際選秀節目進行挑戰、決選，讓料理素人也有機會站上《料理之王》選秀節目嶄露頭角。

全聯推廣在家自煮、在家烹飪需求不遺餘力，不定期推出線上食譜募集活動，歷年來多次舉辦線上食譜募集活動，累計活動參與人次已超過2,000人。而2020年首次擴大舉辦總獎金高達100萬元的料理比賽，讓消費者除了有廚藝展現的大好機會，也提供素人秀自己的舞台，去年也因活動帶動全聯食材業績成長約10%，而今年比賽更有看頭，首度擴大結合《料理之王》節目海選活動，並由ETtoday新聞雲協辦線下活動「2021全聯料理之王」。

第一階段線上徵件自即日起至3/25使用全聯購買之紅肉/白肉食材做成料理並上傳至Cookpad進行食譜挑戰，預計選出30名優秀作者，並挑選10名進行線下準決賽。第二階段線下準決賽再選出前5名進入《料理之王》節目，挑戰高額節目獎金。

為推廣紅白料理，全聯亦推出多款優惠，2/26～3/4推出紅肉優惠，好比豬五花火鍋薄切肉片每100g售價32元、黑豬梅花火鍋片200g售價95元、冷藏澳洲穀飼牛梅花牛排每100g售價53元。3/5～3/11則推出白肉優惠，包含火山烏骨雞切塊約500g售價135元、龍虎斑輪切約180g售價139元、大比目魚切片（大）約200g，售價89元。

全聯料理之王紅白料理大對抗為期4週的第一階段線上募集活動將選出30篇優良食譜，每名將可獲得福利點50,000點（價值5,000元），並有機會受邀參與線下總決賽。而活動期間只要上傳任2篇不曾於Cookpad平台發布且符合活動資格之食譜、加上相應投稿密碼「#紅白料理」，還有機會再獲得福利點5,000點（價值500元），週週抽出125名、四週總共抽出500名。首兩週（2/26～3/11）再加碼額外抽雙人牌竹製砧板（價值750元），共40名。各方好手趕快把握機會上Cookpad投稿，全聯料理之王等你來挑戰，詳情請上活動網站https://bit.ly/3uBzald。