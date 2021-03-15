被學妹控性侵「妳技術不錯」！醫師到案說明...全案移送地檢署

▲北市某醫院男醫師遭指控性侵學妹。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張君豪／台北報導

北部一名就讀醫學大學的女學生，因崇拜一名熟識的學長年紀輕輕就成了主治醫師，到醫院看診空檔特別前往學長診間外聊天，沒想到對方卻趁機性侵，讓她崩潰報警提告。而該名學長已到案說明，目前全案移送地檢署偵辦中。

女學生回憶事發過程表示，某次她到醫院要看診，由於候診號碼靠後，中間有許多空檔，因此到非常聊得來的學長診間外找對方聊天，沒想到學長突然稱「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過」，當時女大生以為對方要帶她去參觀值班室，還詢問，「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

但女學生沒想到學長竟將她拽上樓，不顧她驚喊「不要」、「好痛」在樓梯間角落性侵得逞，完事後學長還留下一句「妳的技術不錯欸」，讓她崩潰不已，最後癱軟跌坐在加護病房門禁區外，「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音；沒有人看見那片潔白如何擦拭抹去，如何擦拭抹去我的現在、過去和未來。」並報警提告。

據了解，女學生1月2日晚間到派出所提告，由派出所警方通報北市婦幼隊接手後續告發筆錄，派出所則協助女學生進行驗傷採證，男醫師已到案說明，目前全案移送地檢署偵辦中。