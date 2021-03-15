控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」：我手邊都有證據

▲台北馬偕醫院某放射科醫師遭學妹指控性侵。（資料圖／記者黃士原攝）

記者戴若涵／台北報導

北部一名就讀醫學大學的女學生指控，遭一名主治醫師學長性侵，引發外界關注！14日女學生再度發聲，表示該名學長要求她即刻刪文，於是她再重發一篇，強調自己手上都有證據，已轉交給律師及警方。

稍早女學生再度在臉書發文，透露詳細事發地點在台北馬偕醫院，被告人為放射科某主治醫師，「應加害者要求即刻刪文，於是我再發一篇」，也謝謝大家的加油鼓勵，表示目前案件偵查中不公開，「我手邊都有證據，已經轉交給律師與警方，男友及家人也陪同伴著我。他們更痛苦。」

回顧整起事件，女學生日前鼓起勇氣在臉書發文，分享自己的親身經歷，表示「我從沒預料到，這輩子會遇到這種事」，接著提到自己先前就讀醫學大學，學校附近就是醫院，當初她透過學生交友論壇認識了一名學長，對方年紀輕輕就成為主治醫師，讓她相當崇拜，2人也相談甚歡。

沒想到某次她到醫院要看診，由於候診號碼較後面，中間有許多空檔，她便到了學長診間外找對方聊天，沒想到學長突然稱「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過」，當時她以為對方要帶她去參觀值班室，還詢問，「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

不料，學長竟將她拽上樓，「只記得那是個陰暗的馬偕樓梯角落，在福音樓的最邊邊」，她驚喊著「不要」、「好痛」，但仍遭對方性侵得逞，完事後學長還留下一句「妳的技術不錯欸」，讓她崩潰不已，最後癱軟跌坐在加護病房門禁區外，「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音；沒有人看見那片潔白如何擦拭抹去，如何擦拭抹去我的現在、過去和未來。」

女學生事後報警處理，文章更懇求網友幫忙分享，「求求你們，我不想看到再有人受傷害」，掀起熱議！女學生也正面回應網友的攻擊與質疑，指出事發地點在馬偕福音樓邊角的樓梯，除了2樓出入口上面都是需要刷門禁卡，當時她不敢大喊呼救是害怕男醫師有更過激的行動。