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醫學院女大生遭學長性侵！腿軟癱坐病房外　他穿褲調侃：技術不錯

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲醫學院女學生遭學長性侵，發文指控對方。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

北部一名女子先前就讀醫學大學，認識了同校的學長，原先她對學長十分崇拜，沒想到竟然因此遭到性侵，最後鼓起勇氣分享經歷，也已經報警提告，希望讓更多人能以此為誡。

這名女子在臉書上說明，她先前就讀醫學大學，附近就是醫院，當時十分崇拜一名學長，年紀輕輕就成了主治醫師，2人認識以後非常聊得來，因此有空也會去找學長。

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某次她到醫院看診時，因為候診號碼靠後，中間有許多空檔，因此到學長的診間外聊天，學長突然開口，要帶她去「一個神祕的地方」，當時女子以為要去值班室，因此滿懷期待，「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

沒想到，女子竟然遭學長強拉上樓，接著被用手指性侵，儘管喊了「不要」、「好痛」，對方依然不停手。學長手指性侵得逞，還不滿足，脫下褲子強迫女子，完事後逕自離去，還說了句「妳的技術不錯欸」。

▼女子遭性侵腿軟，學長竟說「妳的技術不錯欸」。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

女子遭到性侵，腦袋一片空白，癱軟跌坐在加護病房門禁區外，「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音；沒有人看見那片潔白如何擦拭抹去，如何擦拭抹去我的現在、過去和未來。」女子拜託網友幫忙分享，也說明「已經報警提告」，希望不要再有人因此受到傷害。

貼文被分享到「爆料公社」，網友則對此事抱持懷疑態度，在下方留言，「卡，誇張欸」、「有提告，等後續」、「希望事後有去驗傷，不然沒有證據很難佐證」、「總覺得少了不少資訊，不能這麼簡單斷定。」至於詳細狀況為何，仍待進一步釐清。

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