玩命照片曝！網美登火炎山越警戒線　「雙腳騰空」比YA自拍

▲網路流傳網美就坐在土地的最邊緣，雙腳騰空自拍，讓網友們看的都捏把冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣火炎山因為特殊的地質景觀，吸引許多網友前往朝聖拍照，火炎山的地貌在變動中，隨時都有可能崩塌；日前又有網路流傳網美照，越過警戒線繩索，雙腳騰空在懸崖邊坐著、躺著拍照；不少網友看了紛紛搖頭表示「太誇張了 想出名也不是這樣 」、「真的很敢」、「小心淪為亡美」。

網友PO網的照片顯示，年輕女子雙腳垂到懸崖邊，高舉雙手在繩子邊比YA。另張照片側臉微笑，繩子也避開了。還有躺在繩子下方，但底下可是懸空的礫石層，尤其附近居民從底下往山上看，看到樹根裸露，懸崖淘空，隨時會崩塌下來。也讓網友看得心驚膽跳。

▲▼不僅網美雙腳騰空自拍外，許多遊客也都站在崖邊拍照。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當地攝影師蔡玉清表示，常常都有意外發生，就是有人都不把命當一回事，說實在的如果掉下去的話，真的也沒有辦法救了。不僅如此，山頂上坐在邊邊拍照的人也不計其數，雖然腳踩著地，但那只是薄薄的一層土石，其實下面土石已經掏空，人站著的地方，什麼時候要崩落，誰都說不準。

蔡也呼籲，大峽谷因為崩塌地形，形成絕美風景，但也因為土石鬆軟，不斷在崩落，民眾千萬別大意，不然網美變成亡美，留給家人的不是美照，而是無限哀痛。

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