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苗栗雙鐵轉乘爬上爬下　她怨「手刀衝刺」趕不上火車：設計爛透了

▲苗栗雙鐵轉乘距離不到100公尺，但因無空橋設計，乘客往往得要先下高鐵再衝上台鐵，還不一定坐上車，直呼爛透了！（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗雙鐵轉乘距離不到100公尺，但因無空橋設計，乘客往往得要先下高鐵再衝上台鐵，還不一定坐上車，直呼爛透了！（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名孟姓婦人日前在網路上PO表示，自己常搭高鐵到苗栗，但都需要到鄰近的台鐵豐富站轉乘，因雙鐵間沒有空橋，都要先下樓再上樓，雖不到百米的距離，卻令她得要抱著小孩、拖著行李，用「百米賽跑」般衝刺，還不一定搭的上火車，這也讓她直呼，「這樣的轉乘，真是爛透了！」

孟婦表示，她常搭乘高鐵到苗栗，但都要再轉乘台鐵，新竹高鐵站和台鐵六家站有設置「月台聯絡空橋人行通道」，但苗栗高鐵與台鐵豐富站並無此設施，雖說2站相距不到百米，但台鐵豐富站入口在地面，月台卻要爬上樓，往往都要用跑百米速度才勉強坐上車，實在是對帶著小孩、行李的旅客極為不便。

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▲苗栗雙鐵車站距離約100公尺，全程都有風雨廊道銜接。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗雙鐵車站距離約100公尺，全程都有風雨廊道銜接。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵表示，之前舊站離高鐵苗栗站，距離約700公尺，徒步需8到10分鐘。2014年縣府向中央爭取，將豐富站納入「台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫」，北移400公尺，總工程費約3億元，在高鐵苗栗站對面興建新豐富站，「雙鐵」車站以長約100公尺的風雨廊道銜接，徒步僅需2分鐘，且有風雨廊道，旅客轉乘十分便利。

台鐵苗栗站長吳俊德指出，高鐵與台鐵間一直都有協調班次與時刻，以便旅客轉乘；高鐵公司也會將旅客轉乘的意見提供台鐵參考。乘客對於搭乘的班次就轉乘上有不便或來不及之處，也可隨時向高鐵公司反映。

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