迎櫻花季！人氣速食店祭「買1送1券」　還有炸雞免費升級加送年糕

▲NENE CHICKEN推買1送1優惠券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

為迎接浪漫的春天櫻花季，2018年進軍台灣的韓國連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」也推出限定「買1送1優惠券」了，只要購買指定炸雞即可獲得，裡頭有薯條、飯糰全買1送1，最狂的是還有炸雞升級加送炸年糕，即日起限量發送，炸雞控把握機會吃一波。

▲優惠券裡有可樂、薯條等通通買1送1。

NENE CHICKEN宣布即日起限量發放「櫻花季買1送1優惠券」，只要購買半半炸雞或以上價位炸雞就可免費獲得1張，優惠券裡頭有可樂、薯條、拳頭飯糰買1送1，還有買任一炸雞免費升級加送炸年糕，划算到不行，送完為止，優惠卷可兌換時間為即日起至4月30日前。

▲「美國功夫茶xHERSHEY’S」推3款聯名飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另，「美國功夫茶xHERSHEY’S」聯名3款「巧克力飲」即日起連22天也有買1送1優惠，只要將指定IG貼文轉發至個人限時動態中，並於門市出示畫面即享優惠，15日至21日指定買1送1品項為「好時光摩卡」、22日至28日推「好時光棉花糖」，最後29日至4月5日則是「好時光歐蕾」，提醒此活動不適用於外送服務、APP預約點餐且不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。

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