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社會 社會焦點 保障人權

美濃火燒山隔一天還有殘餘火煙！軍機出動灑水救災

▲美濃大火 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲美濃福美路紫林寺後山隔了一天還飄有白煙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

美濃福美路紫林寺後山14日上午發生火警，高雄市政府消防局獲報緊急前往搶救，但因為因山區水線佈設不易，加以氣候乾燥、風勢助長火勢，隔了一天火依然未完全撲滅，並由陸軍航空特戰指揮部人員9位及林務局人員10位參與救災，包含空勤總隊1架及陸軍航特部1架，投入救災，已執行11趟次，仍持續進行灑水任務中。

▲美濃大火 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲美濃福美路紫林寺後山隔了一天還飄有白煙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市美濃區紫林寺後山山區，14日上午發生火警，天乾物燥火勢蔓延迅速，因山區水線佈設不易，加以氣候乾燥、風勢助長火勢，消防局迅速先以水線隔開民宅及果園，確保人員及財產不受威脅，並同步請求空總協助以直升機灑水滅火，14日統計出動空勤總隊2直升機灑水46趟次、投水23噸。截至晚間20時，消防局已將原本5公頃燃燒面積侷限至1公頃左右。

高雄市長陳其邁也於14日晚間到美濃關心狀況，他15日受訪表示，早上八點開始，空勤總隊開始進行撲滅的動作，預計應該是在今天可以完成撲滅。他指出，因為從過年之後就開始進行掃墓的工作，然後今年的又缺水，相對來講是比較乾燥，所以很容易引發火災，所以也呼籲民眾在進行掃墓的時候，特別注意用火安全。

▲美濃大火 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲軍機出動救災。（圖／記者洪靖宜翻攝）

截至15日上午，現場人員回報15日7時30分尚有2處冒出白煙。包括廣善堂後方些許白煙、以及後方山頭冒出白煙。現場消防局共出動11車38人，並有陸軍航空特戰指揮部人員9位及林務局人員10位參與救災，包含空勤總隊1架及陸軍航特部1架，共計2架投入救災，已執行11趟次，仍持續進行灑水任務中。

▲美濃大火 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲軍機出動救災。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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