高雄退休校長爬「美濃月光山」喪命　家人慟：曾提過心臟不適

▲高雄校長連假爬山出意外，家人接獲惡耗悲痛不已。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄美濃區月光山登山步道上午9點半左右發生一起命案，警方表示，事發當時接獲民眾報案，指稱有一名男子倒臥在登山步道2.7公里處，但警消趕到現場時，年約68歲的楊姓男子已經沒了呼吸心跳，家屬表示楊男平常熱愛登山，每週都會前往月光山步道登山兩次，但身體不好且有高血壓病史，加上近日偶爾跟家人提到心臟有疼痛情形並未積極就醫，不排除是登山時突然身體不適死亡。

警方指出，這起事件發生在美濃區月光山登山步道，報案的鍾姓男子表示，事發前他爬到快2.1公里處時，曾和楊老先生閒聊了幾句，但因為他步伐快，因此先爬到山頂休息，之後約過了10幾分鐘仍不見老翁登上山底，報案人覺得有異便原路返回找人，沒想到在登山步道2.7公里處見老翁倒臥，趕緊撥打電話通知警消上山救援。

▲高雄校長連假爬山出意外，消防隊出動搬運車救援。（圖／記者吳世龍翻攝）

沒想到，警消上山後，楊姓老翁已經沒了呼吸心跳，據了解，這名68歲的楊姓老翁是國小校長退休，生前熱愛登山，每週都會到月光山步道登山兩次，家人說他本身有高血壓病史但未長期服藥，最近還向家人提過心臟有疼痛情形但沒有積極就醫，沒想到228連假第二天獨自登山發生憾事，讓家人傷心不已。

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