北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

▲沙塵暴天氣襲擊北京，城市陷入一片黃色景象。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京民眾今（15）日一早睡醒便發現窗外一片黃，能見度不到1公里，彷彿是火星上才會看到的景象。官方消息指出，北京市上午8時PM10指數已經超過500，PM2.5指數也接近300，處於嚴重污染狀態。對於漫天黃沙的景象，北京市民紛紛在微博上曬出上班出行的照片，也有網友稱，「一睜眼以為眼睛出問題，眨了好幾下。」

▲北京民眾從窗外看出去，能見度不到1公里。（圖／CFP）

北京市生態環境監測中心官方微博表示，受冷空氣和蒙古氣旋影響，新疆、內蒙古、山西、陝甘寧、東北、京津冀等地區出現來自蒙古的沙塵天氣，「這是今年以來最大、最強的一次沙塵天氣，粉塵核心區的PM10接近每立方公尺10000微克。」

▲網友紛紛在微薄上曬出北京沙塵暴的場景。（圖／CFP）

對此，北京市民也紛紛在微博上分享「沙塵暴」下的出行場景，出門走一圈，連頭髮都變成土黃色的。有網友表示，「誰能想到在家待著還得戴口罩」；「真是吃土的一天！」；「一睡醒看窗外，彷彿身處火星」；「像極了吃雞（射擊遊戲）裡的沙漠場景地圖啊」。

據了解，北京市於2015年4月15日也曾經遭到沙塵暴襲擊，多個監測站PM10指數每小時濃度超過1000，創下10年內最高數值。當時還有市民表示，空氣中聞起來都是沙子的味道。

