陸要「先下手為強」？　美少將：何必等對方先動手

▲中國先前稱應對美中「不可避免的戰爭」做準備，被美國少將認為是發出「先下手為強」的訊號。（組圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

中國中央軍委副主席許其亮先前在人大代表討論時，透露大陸應增加軍事支出以進行現代化，進而為不可避免的戰爭做準備。對此，美國少將卡夫曼（Ross Coffman）認為，這是北京發出有意在雙方未來的軍事衝突中「先下手為強」的訊號。

根據《美國陸軍》（United States Army）報導，美國陸軍未來司令部「下一代戰鬥車輛跨領域團隊」（NGCV CFT）負責人卡夫曼少將回憶在2012年時，中國領導人曾訪問美軍的一處軍事哨所，並對美國陸軍的軍事實力感到震驚，為此中國也不斷地在加速軍隊現代化以及作戰能力的提升，他也在與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會談時指出，隨著美軍繼續在中東作戰，中國現在的軍事實力已追趕上來。

▲卡夫曼認為，中國的軍事實力已追趕上美軍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

卡夫曼表示，儘管俄羅斯宣布將在2022投入「地球最強殺傷系統」T-14阿爾瑪塔坦克，但中國仍是全球的最大威脅，這也迫使美國陸軍的裝甲部隊必須在印太地區發揮更大的作用，「中國的影響力雖然曾經只是地區性的威脅，但現在他們已有能力影響到全世界並與美國競爭，對我而言，所有認為中國會在戰爭中節制的想法都是空洞的，他們會用盡所有的武器並發起全球性的戰爭。」

卡夫曼也針對許其亮在人大代表討論時發表的美中「避不了一戰」言論做出回應，他認為，如果知道對方有「先下手為強」的想法，那何必等到中國先動手？他強調，美國並不想打仗，因此不斷對軍事配備和系統進行現代化的改造，主要就是希望能「嚇阻」任何國家與美軍作戰。

▲卡夫曼認為，若發生衝突，在印太地區部屬的陸軍軍力將佔關鍵性的「決定權」。（圖／達志影像／美聯社）

卡夫曼指出，一旦發生衝突，除了空中和海上的軍力外，陸地上的資源將佔關鍵性的「決定權」，因為需要派遣地面部隊佔領、維持並清理戰場，而目前中國擁有約1萬輛戰車包括7000輛的坦克，也因此美軍在印太地區的步兵、裝甲單位、火砲和航空機「缺一不可」，他也強調，武裝部隊的素質和作戰能力也是美國的優勢之一，「加上不斷新加入的主力戰車和現代化的努力，才能使我們能成為世界上最強的軍事力量。」