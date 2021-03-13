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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

▲▼習近平、中國解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平與解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

中共不放棄武力犯台，美方專家卜威爾與澤里可建議華府聯合日本等盟邦為台海開戰預做準備，但避免明確承諾協防台灣，以防台灣因指望美國馳援而疏於強化自我防禦。

卜威爾（Robert Blackwill）現任美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員，澤里可（Philip Zelikow）則是維吉尼亞大學歷史系教授。兩人今天參加CFR視訊研討會，說明2月發表的「美國、中國與台灣：一項預防戰爭的策略」報告

美國總統拜登1月上任後，多位官員強調美國對台承諾「堅若磐石」，敦促北京停止在軍事、外交、經濟領域對台施壓。但卜威爾認為，美方說詞背後對台承諾本質不如以往清晰。

他與澤里可在報告中主張，拜登政府應申明不試圖改變台灣地位；與日本等盟邦一同制定可挑戰中方對台軍事作為並協助台灣自衛的新方案，加重中國擴大戰事的負擔；公開為大規模戰爭爆發後的混亂與動員做規畫，但不假定戰線將會或應該擴大到中國、日本或美國本土。

▲▼美軍亞里·勃克級驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn,DDG 113）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲拜登上任以來，美艦已三度通過台海。（圖／翻攝自美國海軍官網）

卜威爾說，上述建言目的是加強嚇阻，讓中國明白拉高緊張局勢的後果。為提升台灣防禦能力，美國應加緊腳步提供台灣飛彈、感測器等軍事支援，而非價格高昂的裝備。

他說：「美中開戰對兩國及其人民都將是場災難，我們必須仔細思考如何避免，同時提升台灣的國際地位、強化其經濟和自我防禦能力。」

但曾任美國駐印度大使的卜威爾認為，華府不該揚棄奉行數十年的戰略模糊，以免台灣疏於強化自我防禦。他說：「假設有參議員建議美國對台提出牢不可破的承諾，美國在中國對台動武時自動參戰，你覺得台灣獲得保證後軍事預算會變成怎樣？」

澤里可說，台灣民眾長期覺得美國會在台海開戰時協防，可取消徵兵制度，防禦準備不需要像以色列、瑞士一樣。但他與卜威爾主張，台灣須以嚴肅態度為自衛做準備，美國從旁支持即可，不能也不該創造道德危機（moral hazard）情境。

曾在國務院任職的澤里可形容，現狀是美國不預先承諾在中共武力犯台時協防台灣、日本與其他盟邦扮演的角色不明、美國是否打算攻擊中國內陸也不清楚，「非常神祕」。

他與卜威爾主張美國維持神祕現狀之餘，為台海開戰未雨綢繆且公開與盟邦演練，挑戰中國反介入能力，讓中國承擔攻台並擴大戰事的後果，但不輕易設想戰線擴大到中國內陸、升級成全面戰爭。日本將為此重新軍事化，扮演關鍵角色。

澤里可說：「我們讓中國去決定是否要打局部戰爭，美國只著重協助台灣自衛，不設想本身會與中國開戰。」

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