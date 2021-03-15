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搶到三叉戟D5導彈大單！　洛馬得手美軍157億元合約

▲▼洛克希德馬丁拿到價值5.59億美元的「三叉戟D5」潛射彈道飛彈合約。（圖／翻攝自Lockheed Martin官網）

▲洛克希德馬丁拿到價值5.59億美元的「三叉戟D5」潛射彈道導彈合約。（圖／翻攝自Lockheed Martin官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國國防部13日宣布，授予洛克希德馬丁（Lockheed Martin）5.59億美元（約新台幣157.6億元）的合約，用於生產三叉戟二型（Trident ii）導彈。早在2月9日當天，一枚沒有核彈頭的「三叉戟二型」（又稱三叉戟D5）潛射彈道導彈，在佛羅里達州海岸進行試射，美軍成功驗證海基核威攝力量的可靠性。

據Defense World報導，這份合約包含生產代號UGM-133A的三叉戟D5潛射彈道導彈以及部署系統的支持，預計工作將於2026年9月30日完成。

至於經費出資部分，Defense World報導指出，5.59億美元分別由海軍2021財年經費的4.77億美元（約新台幣134.6億元）、2020財年經費的800萬美元（約新台幣2.26億元），以及英國出資的7400萬美元（約新台幣20.88億元）合併而成。

據了解，三叉戟D5潛射彈道導彈是一種三層式、使用固體推進燃料、具有慣性導引的導彈，射程可超過7360公里，是美國海軍基核威攝力量的關鍵之一。

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