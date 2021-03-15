新婚嬌妻「拒同房」5個月　健檢報告露餡...竟是男兒身！

▲男方結婚5個月後才赫然發現遭到「騙婚」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

印度穆扎法爾納加爾一名男子2020年開心娶回美嬌娘，然而令他痛苦的是，婚後5個月，她的妻子卻不斷以身體不適為由，遲遲不肯與他行房，甚至不讓他靠近自己。最終男子與家人忍無可忍，將妻子拉到醫院檢查，然而體檢報告出爐後，他們才發現所謂的「新娘」竟是變性過的男兒身，一家人就這樣傻傻被騙婚5個月才得知真相。

根據《新印度時報》報導，穆扎法爾納加爾的這名男子2020年10月與妻子結婚，然而婚後的生活卻讓他大失所望。他的妻子在婚後5個月不斷以健康不佳為由，拒絕發生性關係，甚至不讓丈夫碰她。2021年3月，男子與婆家終於忍無可忍將女方帶往醫院進行身體檢查，沒想到卻發現驚人反轉。

根據院方的體檢報告指出，這名「新娘」其實根本就是男兒身。眼看謊言就要被拆穿，當事人這才坦承，自己曾經動過變性手術，為了不要被丈夫發現這個天大的祕密，因此才會一直拒絕有進一步的接觸。

男方家屬氣得指責新娘騙婚，怎知她卻報警稱，自已遭到婆家軟禁。警察隨後將當事人與男方家屬帶到警察局約談，同時也找來女方的家屬。男方家屬氣得把來龍去脈全都告訴警方，這起荒唐的騙婚事件才因此曝了光。據悉，目前女方已經交回她的家人，全案將持續進行調查。

聽Podcast掌握國際局勢