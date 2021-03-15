IKEA「CP值最高商品」！網一面倒狂推「1美食」：每天經過都買

▲開業已經23年的IKEA敦北店4月26日起停止營業。（圖／IKEA提供）



實習記者周依儒／綜合報導

IKEA台北敦北店4月26日正式熄燈，即日起舉行ByeBye Sale，推出展示間整間打包只要6800元起，還有百項熱賣商品3折起。就曾有網友好奇詢問，IKEA的商品琳瑯滿目，但究竟那一項才是高CP值的必買好物？結果眾人秒指「超便宜1美食」必買！

台北IKEA敦北店陪伴台北民眾走過23年，是許多大學生消磨空堂時間的好去處，更是幫助建立起無數家庭的好幫手，就是因為裡面賣的東西從美食到家具用品、生活小物等都是平價好用又設計簡約。

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一名網友在PTT上以「IKEA高CP值的東西有哪些？」為題發文，表示自己很少逛IKEA，「大家有沒有推薦IKEA必買商品，CP值高的優先。」

▲網友詢問IKEA裡CP值最高的商品是什麼。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）



貼上一出，許多網友都紛紛推薦自己心中CP值最高的小物，「杯子」、「八爪衣架」、「黏衣服的滾筒，「鯊魚娃娃」、「木頭衣架」、「掛衣櫃一格一格的收納袋」、「低調推行動電源」、「垃圾桶、兒童餐具」、「超大環保袋」、「夾袋子的那種，餅乾什麼都可以用」、「桌燈」、「充電電池、立燈、木桌、躺椅」等等。

不過，最多人推薦的則是賣場出口的「冰淇淋」！「投幣式冰淇淋，希望能普及」、「10元冰淇淋」、「冰淇淋最高，我每天都經過買一支」、「冰淇淋這麼便宜外面吃不到啊」、「冰淇淋的價值就在於只要1個銅板」、「人工櫃臺10元冰淇淋還有發票，期望值算個1元，CP值炸裂」、「冰淇淋一定要吃限定口味」、「就是10元的口味，但我每次都會買」。

▲位於出口處的銅板價冰淇淋是許多人的最愛。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）



IKEA台北敦北店於3月15日起至4月26日展開最後出清，祭出三重好康優惠，整間展間的東西搬回家，最低只要6,800元！

●第一重「整間房間搬回家」：店內展示間一口價，全面4折起，直接帶回家複製！

●第二重「週週驚喜折扣」：展示品全面出清，自3/21(日)晚間起，每週於IKEA敦北店Facebook粉絲團公告當週優惠展示品項。

●第三重「百樣商品最低價」：活動期間，精選百樣產品最低3折起出清，售完為止。

除此之外，宜家卡卡友獨享優惠再加碼，於4/1-4/26期間，購買家具、家飾單筆消費滿1,000元，即可獲得100元抵用券一張，數量有限，送完為止。