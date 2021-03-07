館長槍案弄丟AP錶　2線3星警官「測謊3次沒過」遭重懲！局長震怒

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

館長陳之漢槍擊案警方迅速破案，卻在扣下大批證物時，一只精品AP名錶不翼而飛，新北市刑大對承辦31名警務人員進行測謊，其中1名2線3星警官竟經3次測謊沒過，新北市警局祭出懲處，立即記2次申誡，調離現職，主辦偵五許姓隊長記1大過調離主管職，大隊長加重記過2次，黃宗仁局長震怒「查到底！」

據查，新北市刑大偵辦館長陳之漢槍擊案，兇嫌劉丞浩與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑均查緝到案，卻衍生出案外案。其中警方在邵男家中扣下一只AP（愛彼錶）精品名錶，後來依檢察官指示發還，卻遍尋不著這只名錶，市刑大主官以50萬與邵男和解，警方後續進行內部調查，對31位警務人員進行測謊。

由於警方自清調查，也造成基層警務人員士氣低落，其中1名2線3星胡姓警官經3次測謊，竟然沒有通過，但經搜索卻無查獲。新北市警察局做出行政懲處，主辦的偵五隊許宏銘隊長記1大過調離主管職，胡姓警官記2次申誡，保管證物的林姓分隊長記過1次，大隊長黃壬聰自請處分，加重記過2次。

新北市警察局長黃宗仁震怒，執法人員犯法，無法令人接受與原諒，因此已報請檢察官指揮徹查本案，務求查明真相，並從嚴追究相關人員法律及考監責任。

他奶奶的美麗小秘訣