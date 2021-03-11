遭爆「假賣屋真詐財」　徐乃麟怒告2男女：壞到骨子裡！

記者羅志華／台北報導

藝人徐乃麟先前遭爆料「假賣屋真詐財」，開記者會澄清時，卻反遭蔡姓、曹姓爆料人到場踢館，讓他氣得對2人提告妨害名譽；北院11日開庭，徐還原事情經過，更在庭外受訪時，痛批2人「壞到骨子裡了」，並表示接下來開庭他都會到，本案將於4月29日續審。

▲藝人徐乃麟不滿蔡、曹不實爆料提告，怒批2人壞到骨子裡「絕不原諒」。（圖／記者羅志華攝）

蔡男、曹女於2019年間，向周刊爆料徐乃麟詐財，私吞2人近8000萬元；徐乃麟今日出庭表示，他當初藉著在名義上，把房子賣給陳姓友人，好讓對方得以增貸周轉，其中蔡男願意出人頭登記，讓他起初對蔡男印象不錯，覺得「朋友的朋友就是朋友」。

過程中，陳男因繳不出房貸利息，讓身為登記人的蔡男遭催討，徐乃麟為免房子被法拍，乾脆自己跳下去繳房貸，繳了1年半後，雙方合意解除買賣契約，房產也過回徐名下。

徐乃麟庭後痛訴，指蔡、曹2016年間就告他詐欺、背信、偽造文書，通通不起訴，他本不想理會，不料2人到了2019年，又跑去找周刊爆料他「假賣屋真詐財」，實在讓他忍無可忍，蔡、曹也因一連串不實爆料，遭檢方4次起訴妨害名譽，痛批2人為討錢對他糾纏不斷，「絕對不能原諒，根本壞到骨子裡了」，接下來開庭，他也都會到庭。

至於近期引起話題的「輸不起」乾拌麵，徐乃麟笑稱只是小本投資，好玩就好，而先前他因顏面神經失調，健康疑似有些狀況，他則輕鬆表示，已經好多了，謝謝關心。

我沒有遲到，是時間遲到了！