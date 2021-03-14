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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九提重啟核四　洪申翰：他的無能就是最根本政治問題

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九呼籲重啟核四，並強調困難的是政治不是技術一事。民進黨立委洪申翰14日表示，馬英九心心念念核四，經歷他多年努力都克服不了技術和安全問題，「最大的政治問題就是國家最高領袖，完全無視核四無解的技術與安全問題，更看不見自己的無能。

有關能源政策的討論，洪申翰表示，每次要談到馬英九總是一件很煩人又覺得自己很Low的事，但確實也有很多人在擔憂，現在許多年輕朋友，真的不知道十年前福島核災時，核四被爆出多少工程弊端跟醜聞。

對於馬英九推崇核電一事，洪申翰說，馬英九最大的問題不在於他愛核電，而是他這麼愛核電卻又極其無能，「很多人可能已經忘記，馬政府原本希望核四什麼時候要完工商轉？2011年！你沒看錯，是十年前，甚至是在2015年核四正式封存的四年前」。

至於為何後來2011年沒有完工商轉？洪申翰說，因為核四工程品質太差，從違規設計到後來失火、泡水、儀控介面凌亂，試運轉測試根本過不了安全審查，只能一路拖延。

因此，洪申翰指出，後來只能一直幾百億、幾百億地追加預算，但工期承諾卻一直跳票延遲，原能會的安全審查也過不了關，引發社會強烈的質疑跟反彈，最後馬英九只好宣布核四封存，收拾這個沒完沒了的戰場。

洪申翰強調，這當然有政治問題，而這過程最大的政治問題，就是國家的最高政治領袖，完全無視核四無解的技術與安全問題，更看不見自己的無能，這就是最根本的政治問題。

▼民進黨立委洪申翰。（資料照／洪申翰辦公室提供）

▲▼民進黨立委洪申翰與數個民間團體共同提出《氣候變遷法》記者會。（圖／洪申翰辦公室提供）

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