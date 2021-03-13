柯文哲：台灣正面對70年最嚴重乾旱　現在要超前部署已經來不及

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣近期鬧水荒，不僅多處農田休耕，高科技產業用水也受到影響。對此，台北市長柯文哲13日在臉書喊話，「為政者不該只當喜鵲，不做烏鴉，更要提前預防，未雨綢繆。」

柯文哲表示，台灣因降雨集中、地形陡峻，水資源難以蓄存，加上人口稠密，每人每年能分配到的降雨量還不及世界平均值的五分之一，水資源運用始終是大挑戰。

他指出，2002年時，北台灣也曾因為嚴重乾旱，分區輪流停水49天；經過那次痛苦，北水處開始長達20年的供水管網改善計畫；不是看天祈雨，而是主動防漏、找回水資源。20年來，北水處汰換了老舊管線2286公里，漏水率從26.99％下降到11.90％，等於每年省下半座翡翠水庫的水，有效降低水庫耗用率。

最近三年，北市更透過水利排砂，將翡翠水庫的年淤積量降到29.2萬立方公尺（水庫總容量的0.1％），翡翠水庫也保持在80％以上的蓄水率，備用水源暫時無虞。柯文哲強調，台北現在不缺水，是20年來北水處同仁未雨綢繆的成果。

他也透露，目前台北已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到新北、基隆、桃園等縣市，以利石門水庫進行北水南送到新竹、苗栗，希望盡量舒緩艱困水情。

文末，柯文哲說，此刻，台灣正面對這70年來最嚴重的乾旱，受影響的部門從農業擴大到工業領域，接下來就是民生用水，呼籲大家，不只節約用水，更要重視這次危機，未來加強防漏。「現在要超前部署已經來不及，至少要適當部署，不要等到積重難返那一天，全民受害。」