　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：台灣正面對70年最嚴重乾旱　現在要超前部署已經來不及

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣近期鬧水荒，不僅多處農田休耕，高科技產業用水也受到影響。對此，台北市長柯文哲13日在臉書喊話，「為政者不該只當喜鵲，不做烏鴉，更要提前預防，未雨綢繆。」

柯文哲表示，台灣因降雨集中、地形陡峻，水資源難以蓄存，加上人口稠密，每人每年能分配到的降雨量還不及世界平均值的五分之一，水資源運用始終是大挑戰。

他指出，2002年時，北台灣也曾因為嚴重乾旱，分區輪流停水49天；經過那次痛苦，北水處開始長達20年的供水管網改善計畫；不是看天祈雨，而是主動防漏、找回水資源。20年來，北水處汰換了老舊管線2286公里，漏水率從26.99％下降到11.90％，等於每年省下半座翡翠水庫的水，有效降低水庫耗用率。

最近三年，北市更透過水利排砂，將翡翠水庫的年淤積量降到29.2萬立方公尺（水庫總容量的0.1％），翡翠水庫也保持在80％以上的蓄水率，備用水源暫時無虞。柯文哲強調，台北現在不缺水，是20年來北水處同仁未雨綢繆的成果。

他也透露，目前台北已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到新北、基隆、桃園等縣市，以利石門水庫進行北水南送到新竹、苗栗，希望盡量舒緩艱困水情。

文末，柯文哲說，此刻，台灣正面對這70年來最嚴重的乾旱，受影響的部門從農業擴大到工業領域，接下來就是民生用水，呼籲大家，不只節約用水，更要重視這次危機，未來加強防漏。「現在要超前部署已經來不及，至少要適當部署，不要等到積重難返那一天，全民受害。」

ET快訊
草草戲劇節開幕　1男倒地送醫亡
刑警每天只上班6小時　「外出彈鋼琴領加班費」同事怒了
女排國手比賽打了10年　退役才被發現是男生
周邊2天內全賣光！奈良美智特展商品區明起店休

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲：台灣正面對70年最嚴重乾旱　現在要超前部署已經來不及

春酒上邀吳思瑤「一起到北市府服務」　蔣萬安：完全不記得

國防部預告：2022年起軍用機場噪音補償　每戶最高3萬元

職棒開幕兌現承諾！林宜瑾發200份雞排　洪孟楷穿統一獅球衣請紅茶

菲律賓駐處2職員確診新冠肺炎　暫停領務服務至24日

力挺蔣萬安參戰台北市？　馬英九「鬆口」回應了

馬政府時代就封存核四　政院：不輕言重啟才是負責

藻礁公投連署書近70萬！　今封箱送往荒野台北總會

馬英九要重啟核四　民進黨反嗆：願意把核廢料放文山？

前國策顧問邱垂亮辭世　外交部：駐澳辦事處將提供相關協助

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

柯文哲：台灣正面對70年最嚴重乾旱　現在要超前部署已經來不及

春酒上邀吳思瑤「一起到北市府服務」　蔣萬安：完全不記得

國防部預告：2022年起軍用機場噪音補償　每戶最高3萬元

職棒開幕兌現承諾！林宜瑾發200份雞排　洪孟楷穿統一獅球衣請紅茶

菲律賓駐處2職員確診新冠肺炎　暫停領務服務至24日

力挺蔣萬安參戰台北市？　馬英九「鬆口」回應了

馬政府時代就封存核四　政院：不輕言重啟才是負責

藻礁公投連署書近70萬！　今封箱送往荒野台北總會

馬英九要重啟核四　民進黨反嗆：願意把核廢料放文山？

前國策顧問邱垂亮辭世　外交部：駐澳辦事處將提供相關協助

古林睿煬火球連發再飆生涯最速　2局投完退場無關勝敗

回憶兄弟象後勁十足　曾智偵看好高餅搭檔

節水調度量達「4座石門水庫」！　經濟部計畫再增10億噸儲備水量

台南最新景點來了！首座「蜂炮主題公園」　大樹掛滿發光流蘇超夢幻

攻城獅情人節主題「獅戀無罪」　首日熱銷50萬、5188進場

烏日警封城威力掃蕩3天　首日移送9名治平對象

阿金露營度假「軟癱座椅」累到睡昏去！　網笑噴：帳篷牠搭的？

桃園土地公文化館「慶生」　神像工藝特展登場！街頭藝人鬥熱鬧

侯佩岑媽為何被罵爆？　名嘴曝正宮「1句話」點出問題：應知分寸

林昀儒、鄭怡靜逆轉南韓組合！　卡達桌賽連兩站封王

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

蔡英文突襲國防院　中校穿粉紅襯衫崩潰

「喜歡射氣球來當警察」　張競痛批警政署

王定宇掀跟拍風暴　徵信業者曝：民進黨內部「還有17個未爆彈」

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

北京改革香港選制！　民進黨說話了

少子化衝擊國安　未來役男可能只剩8萬人

QDR做白工？　張競勸：乾脆廢了

民眾黨盼陳時中背書AZ疫苗安全性

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

台灣防疫運氣好到不可思議　柯P：眾神保佑

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

更多熱門

相關新聞

談核四公投　柯P：搞不清楚來龍去脈在投什麼東西？

談核四公投　柯P：搞不清楚來龍去脈在投什麼東西？

重啟核四公投案8月將登場。面對公投支持與否，台北市長柯文哲13日受訪時不願多談，先是推稱「不是走樓梯可以講完的」，接著表示，公投真正的精神是討論不是投票，「你都搞不清楚來龍去脈在投什麼東西？難在這裡」。

台灣防疫運氣好到不可思議　柯P：眾神保佑

台灣防疫運氣好到不可思議　柯P：眾神保佑

《空中英語教室》彭蒙惠為台奉獻　柯文哲想起唸英文的日子

《空中英語教室》彭蒙惠為台奉獻　柯文哲想起唸英文的日子

柯文哲談311　形容日本「永遠朋友」

柯文哲談311　形容日本「永遠朋友」

美媒：台灣乾旱將衝擊蘋果、特斯拉

美媒：台灣乾旱將衝擊蘋果、特斯拉

關鍵字：

柯文哲乾旱

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面