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中國無處不在！　胡錫進諷刺「四方安全對話」

▲▼美國總統拜登在QUAD視訊。（圖／路透）

▼美國總統拜登在QUAD視訊。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美日印澳四國領導人12日首次舉行「四方安全對話」（Quad）第一屆峰會，儘管這場會議隻字未提中國。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進還是發文表示不滿。他認為，即使這場會議和聲明全文都沒有談論中國，但文中還是有一些平時指向中國的話語，比如，聲稱不讓印太地區受到「脅迫」。

據《觀察者》報導引述，胡錫進認為，有一些議題在會前已經被標籤化指向中國了，比如幫助印度擴大疫苗生產，媒體普遍要跟上「對抗中國疫苗外交」的分析。甚至有媒體用誇張評論稱 「中國在這次會議中無處不在」。

談到美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）會後對記者說，「四國領袖也討論來自中國的挑戰，領袖清楚表明對中國沒有任何幻想。」對此，胡錫進表示，他（沙利文）否認四國機制是新北約，而是稱四個國家以集團形式合作。「他的表達有點錯亂和分裂。」

▲▼美國總統拜登在QUAD視訊。（圖／路透）

▲陸鷹派官媒胡錫進認為，「亞洲版北約」被廣泛視為很契合華盛頓的野心。（圖／路透）

胡錫進近一步說，所謂印太戰略是川普政府的遺產，拜登政府繼承並進一步推進它，長期目標顯然是塞入包括越來越多軍事合作在內的各種對抗中國的內容。對這個方向，戰略界無人懷疑。「亞洲版北約」是輿論界對它的一種描述，它被廣泛視為很契合華盛頓的野心。

胡錫進稱，沙利文否認這個稱謂，倒也是一種現實主義。因為他一定知道，現在搞「亞洲版北約」的難度，與把亞洲各國都變成美國的一個州差不多。另外，四國聲明只字不提中國，顯然不是美國的意思，但這真實反映出四國對中國的定位不一致，他們的國家利益要求不同的對華策略。

胡錫進表示，其實亞洲沒有一個國家願意與中國在戰略上針鋒相對，他們都受到美國的引誘和脅迫，他們在拿捏在多大程度上跟從美國能夠讓戰略好處的增加遠大於損害他們與中國關係而帶來的壞處。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

「依照目前態勢，日澳印的第一大貿易夥伴都是中國。」胡錫進稱，「他大多數亞太國家的第一大貿易夥伴也是中國，沒有一個國家有遭到中國軍事入侵的真實擔憂，日印與中國有歷史遺留的領土糾紛，他們清楚管控這種糾紛比在美國支持下與中國圍繞那些糾紛開戰更符合他們的國家利益。」究竟往四國機制裡面灌什麼內容，這將是四國的長期分歧和困惑。

胡錫進表示，「中國剛制定新的五年規劃，並且致力於如何做好自己的事情。美國已經迷路，它僅存的戰略方向感就是如何破壞中國。」中國會與日本、印度加強正常關係，與中國戰略對抗是日印的不可承受之重，中國也不會把與兩國的糾紛置於與他們關係的主導位置，這將對美國在它所指的印太地區圍堵中國產生長期瓦解和釜底抽薪的作用。

最後，胡錫進強調，中國也會加強與東盟和其他亞洲國家全面合作，那將給日印澳國內的對華強硬勢力造成更大壓力。連美國都在與中國對抗還是合作的選擇上患得患失，這一基本現實告訴人們，誰想在整個地區孤立中國，被孤立的一定是它自己。

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