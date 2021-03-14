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列車行駛中突「起火狂燒」　恐怖畫面曝光！整排車廂被吞噬

記者吳美依／綜合外電報導

印度沙塔位元特快車（Shatabdi Express）13日從新德里開往德拉敦（Dehradun），行駛途中竟突然起火燃燒，熊熊烈火從窗戶竄出、吞噬整排車廂，現場畫面十分恐怖。幸好，所有乘客都及時疏散。

綜合News18、Times Now等當地媒體報導，該列車行經北阿坎德邦（Uttarakhand）坎斯若（Kansro）路段發生意外，起火點位於C4、5節車廂。附近消防單位接獲通報後，立刻趕到現場，已經順利撲滅火勢。

副邦長庫馬爾（Ashok Kumar）引述初步調查結果透露，事故原因是電線短路，且目前沒有通報人員傷亡。另外，受影響旅客也已經被安排轉乘其他列車，繼續前往目的地。

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