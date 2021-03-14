惡房東借錢被拒…伸手摸口袋「你不老實」！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

▲李男借錢遭拒，竟徒手痛毆老翁，並搶走1萬4千元現金。（圖／免費圖庫pxhere）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名高齡81歲的劉姓老翁向李男（41歲）承租房間，108年10月李男開口向劉翁借錢，未料劉拒絕後竟遭房東掄拳痛毆，暴揍一頓後還被搶走生活費1萬4千元，劉翁不甘受辱，憤而報警並提告；屏東地院法官審酌，認為李男犯行明確，且事後毫無悔意，也未與劉翁達成和解，因此依強盜、強制、傷害等3罪，判處李男有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，李男是該棟房屋的二房東，日前將房間分租予劉翁；108年10月4日下午，李男在租屋處內開口向劉翁借錢，遭到拒絕後竟揮拳痛打劉翁一頓，還將他口袋內的1萬4千元現金全數搶走，並逼劉翁寫下借據「李OO向劉OO借款14000元，無限期還錢」，還拉著劉翁的手按下指印，並恫稱「如果不聽話還要再打！」

事後劉翁前往就醫，發現雙側胸壁挫傷、左側第九肋骨閉鎖性骨折、雙手及右前臂也有挫傷，劉翁不甘受辱，擔心之後恐會再遭李施暴，因此決定報警處理，全案因此曝光。

李男到案後對於犯行全盤否認，還出示借據強調自己並未脅迫對方借錢，且辯稱若非劉翁自行將1萬4千元交出，他豈能知悉劉翁褲子內側右邊口袋放有現金等。對此，劉翁則駁斥，當天他提醒1萬4千元現金，是準備交予大房東之委託人作為修理紗門之用，不料卻被李男撞見，因此上前詢問「有沒有錢？」當下劉翁回應「沒有」，李即伸手摸向他褲子口帶，還稱「講話不老實」，隨後揮拳痛毆，並將現金全數搶走。

屏東地院法官審酌，劉翁每月收入來源除了兒女匯款的1萬元外，還有7千多元的老農津貼，1萬4千元幾乎等於劉翁1個月的生活費，考量劉、李2人並無特殊情誼，實難相信劉翁會將如此鉅款借予李男；且李男犯後至今未見悔意，還矯飾辯詞，未向劉翁致歉，更未達成和解，因此依強盜、強制、傷害等3罪，合併重判李男有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。