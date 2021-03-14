　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡房東借錢被拒…伸手摸口袋「你不老實」！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

▲▼搶劫（圖／免費圖庫pxhere）

▲李男借錢遭拒，竟徒手痛毆老翁，並搶走1萬4千元現金。（圖／免費圖庫pxhere）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名高齡81歲的劉姓老翁向李男（41歲）承租房間，108年10月李男開口向劉翁借錢，未料劉拒絕後竟遭房東掄拳痛毆，暴揍一頓後還被搶走生活費1萬4千元，劉翁不甘受辱，憤而報警並提告；屏東地院法官審酌，認為李男犯行明確，且事後毫無悔意，也未與劉翁達成和解，因此依強盜、強制、傷害等3罪，判處李男有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，李男是該棟房屋的二房東，日前將房間分租予劉翁；108年10月4日下午，李男在租屋處內開口向劉翁借錢，遭到拒絕後竟揮拳痛打劉翁一頓，還將他口袋內的1萬4千元現金全數搶走，並逼劉翁寫下借據「李OO向劉OO借款14000元，無限期還錢」，還拉著劉翁的手按下指印，並恫稱「如果不聽話還要再打！」

事後劉翁前往就醫，發現雙側胸壁挫傷、左側第九肋骨閉鎖性骨折、雙手及右前臂也有挫傷，劉翁不甘受辱，擔心之後恐會再遭李施暴，因此決定報警處理，全案因此曝光。

李男到案後對於犯行全盤否認，還出示借據強調自己並未脅迫對方借錢，且辯稱若非劉翁自行將1萬4千元交出，他豈能知悉劉翁褲子內側右邊口袋放有現金等。對此，劉翁則駁斥，當天他提醒1萬4千元現金，是準備交予大房東之委託人作為修理紗門之用，不料卻被李男撞見，因此上前詢問「有沒有錢？」當下劉翁回應「沒有」，李即伸手摸向他褲子口帶，還稱「講話不老實」，隨後揮拳痛毆，並將現金全數搶走。

屏東地院法官審酌，劉翁每月收入來源除了兒女匯款的1萬元外，還有7千多元的老農津貼，1萬4千元幾乎等於劉翁1個月的生活費，考量劉、李2人並無特殊情誼，實難相信劉翁會將如此鉅款借予李男；且李男犯後至今未見悔意，還矯飾辯詞，未向劉翁致歉，更未達成和解，因此依強盜、強制、傷害等3罪，合併重判李男有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／新北刑大爆離譜違紀！警官備勤室天花板竟搜出槍毒
劇團演員猝死前最後身影曝光！蹲地與小朋友溫馨互動下秒倒地亡
「都市人不懂但鄉下人一定懂的10個行為」　南部民眾：全中
15年前辭竹科工程師轉當藝人奪金鐘　男星曝離職理由

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

姊弟戀10多年悲劇收場！高雄女「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

無業男假千鈔連詐2家！檳榔西施嬌跺腳　氣罵：賠到都做白工了

快訊／新北刑大再爆離譜違紀！警官備勤室天花板竟搜出槍毒

猝逝團長最後身影曝！蹲與小影迷互動　滿滿父愛卻來不及做爸爸

惡房東借錢被拒…伸手摸口袋「你不老實」！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

大樹阿伯救離婚女慘死槍下！2人曖昧真相曝　她怒：1關鍵淪冤魂　

快訊／台東海域「漁船沉了」瞬間沒入海！船員急逃生　海巡搜救中

百警強攻宜蘭豪華民宿！每2週換租詐騙對岸　28男3女收押看守所

女騎士遭撞斷頸椎命危！18歲賓士富少遭爆：無照闖禍還玩IG

42歲再現劇團黃民安死因出爐！與小鬼和高以翔「同一問題」猝逝

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

姊弟戀10多年悲劇收場！高雄女「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

無業男假千鈔連詐2家！檳榔西施嬌跺腳　氣罵：賠到都做白工了

快訊／新北刑大再爆離譜違紀！警官備勤室天花板竟搜出槍毒

猝逝團長最後身影曝！蹲與小影迷互動　滿滿父愛卻來不及做爸爸

惡房東借錢被拒…伸手摸口袋「你不老實」！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

大樹阿伯救離婚女慘死槍下！2人曖昧真相曝　她怒：1關鍵淪冤魂　

快訊／台東海域「漁船沉了」瞬間沒入海！船員急逃生　海巡搜救中

百警強攻宜蘭豪華民宿！每2週換租詐騙對岸　28男3女收押看守所

女騎士遭撞斷頸椎命危！18歲賓士富少遭爆：無照闖禍還玩IG

42歲再現劇團黃民安死因出爐！與小鬼和高以翔「同一問題」猝逝

姊弟戀10多年悲劇收場！高雄女「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

索沙專剋中信兄弟　運彩看好富邦悍將踢館

增加青年參政　江啟臣：未來不分區立委提名每5名有一名要40歲以下

張柏芝小腹凸起…被爆懷第4胎！私下影片曝光「真實身材」現形

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

台中開第一槍！水情緊亮橘燈　中市府協調泳池業者縮短營業時間

佈局「美元保單」　業者3點呼籲：挑選有訣竅！

高雋雅離婚首露面：學到教訓了　曝和「婆婆感情」

超越非洲天王登NBA總得分榜11名　甜瓜安東尼：我還站在這裡

自台入境澳門「符合2條件」　即日起免14天健康管理　

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

快訊／台南女清晨墜樓亡　晨運民眾嚇報警

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

高雄女陳屍男友租屋處！哥哥接消息崩潰

18歲賓士富少遭爆　無照撞女騎士命危還玩IG

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

桃園少女被爸性侵36次：習慣了　還帶去摩鐵

總統府特勤玩出私生子:行蹤是機密

獨／大樹2和事佬慘死槍下　後事像菜市場喊價

即／北捷再傳恐嚇！少年「跟爸吵架」寫信嗆：要炸大坪林站

更多熱門

相關新聞

快訊／屏東民宅凌晨惡火！母女雙亡

快訊／屏東民宅凌晨惡火！母女雙亡

屏東縣消防局今（14日）凌晨4時7分接獲報案，潮州鎮南進路一處3層樓民宅發生火警，現場2樓不斷竄出火煙，屋主2人（母女，分別為87歲、70歲）一度受困；警消獲報後立即到場灌救，並搶入火場內將母女倆救出，惟2人脫困後已經沒有生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治死亡。

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰

屏東三大日音樂節上菜！田馥甄＋白安草地開唱

屏東三大日音樂節上菜！田馥甄＋白安草地開唱

高市3里長連4年挺屏東農友　採購鳳梨+高麗菜

高市3里長連4年挺屏東農友　採購鳳梨+高麗菜

東港高中食物中毒擴大！164人就醫

東港高中食物中毒擴大！164人就醫

關鍵字：

房東屏東強盜

讀者迴響

熱門新聞

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面