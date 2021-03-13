　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

▲桃園市吳姓男子今年西洋情人節當天在租屋處直播口交等性愛過程，楊姓男子在旁拍攝取鏡，桃檢將2人提起公訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新北市許男對來看屋的女大生2度性侵，事後面對質問還冷回對方「要怎樣」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名許姓男子在網路上刊登租屋訊息，結識想租屋的19歲女大生，沒想到他竟趁著對方來看屋之際，邀約喝下烈酒，接著2度性侵對方。女大生清醒後驚覺下體有黏黏的液體流出，頓時崩潰，還一度求死。雖然房東否認犯行，但法院不採信他的說詞，依乘機性交罪將他判刑3年10月，可上訴。

判決指出，許男2019年7月間承租新北市一間公寓，他透過租屋網站結識想租屋的19歲女大生小靜（化名），雙方相約某日上午在中和一處公車站牌見面，再由許男載小靜到租屋處看房。2人到租屋處後，許男詢問小靜要不要喝威士忌遭到拒絕，但他仍不死心，稱「喝一個馬克杯量就好，而且有加冰塊不會醉，喝點酒會比較放鬆」。

小靜聽了覺得許男人滿好的，是可以信任的人，便詢問可不可以去客廳喝，但遭許男以「房間有冷氣比較舒服」為由拒絕。她聞言並沒多想，孰料，一杯黃湯下肚後竟失去了意識，醒來時驚覺自己沒穿衣服、頭很暈，下體也有黏黏的東西，頭部、手部還出現瘀青，便情緒崩潰質問許男，但對方只冷回，「我要去上班了，等我回來再說」。

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小靜清醒後察覺異樣，頓時羞憤難當。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小靜氣炸質問，許男這才坦承發生2次性行為，第2次有內射，面對她憤怒又崩潰詢問，「不怕我懷孕嗎？」，許男還冷靜回答，「要怎樣，要我賠償嗎？」事後小靜趁著許男離開現場，赴醫院驗傷。歷經此事件過後，小靜曾冒出「想去天國旅行」的念頭，試圖跳樓輕生嚇壞母親。

許男在警詢時供稱，會發生性行為是因為他見到女大生下半身赤裸，倒在地上睡著了，他好心將人抬到床上，對方醒來卻叫他「寶貝」還爬到他身上磨蹭，他是一時意亂情迷才會與女大生發生性行為。但在偵訊時卻又稱，是女大生主動爬到他身上，把內衣往上翻露出胸部挑逗他，前後供述不一。

法院認為，雙方先前並不認識，是因為許男在租屋網站上刊登合租需求才認識的，當天也是第一天見面，主要目的為看房決定是否租賃，小靜也都稱呼許男為「房東」，對話可知小靜與許男相處時保持相當距離，事發後2人對話內容也僅有斥責、質問，不採信許男的說詞，依照乘機性交罪將他判刑3年10月，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
草草戲劇節舞者突倒地！妻「以為在表演」　1小時後驚覺人死了
看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰　房東竟冷回
癌末男「痛苦呻吟」昏迷！女友哭打119　救護人員破門怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

草草戲劇節舞者突倒地！妻子「以為在表演」　1小時後驚覺人死了

金門靶場火警！「黑煙長城」直衝村落　恐怖空拍照曝光

曳引車橫向駛出！高雄男嚇壞左切撞爆5車　驚悚20秒曝光網全罵爆

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

快訊／草草戲劇節開幕！1男「嘉義表演藝術中心」倒地送醫亡

藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末

桃園男吃安眠藥「神遊」闖宅！見警先開扁　「斷片護體」破功

快訊／國3北上295.5公里車禍！　砂石車沿路擦撞護欄「衝落邊坡」

8歲男童在公園玩…遭人壓倒在地「餵砂石」　喉嚨割傷吞嚥困難！

搭小黃找朋友…台北女下車忘帶「價值500萬珠寶」！急壞秒衝警局

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

草草戲劇節舞者突倒地！妻子「以為在表演」　1小時後驚覺人死了

金門靶場火警！「黑煙長城」直衝村落　恐怖空拍照曝光

曳引車橫向駛出！高雄男嚇壞左切撞爆5車　驚悚20秒曝光網全罵爆

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

快訊／草草戲劇節開幕！1男「嘉義表演藝術中心」倒地送醫亡

藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末

桃園男吃安眠藥「神遊」闖宅！見警先開扁　「斷片護體」破功

快訊／國3北上295.5公里車禍！　砂石車沿路擦撞護欄「衝落邊坡」

8歲男童在公園玩…遭人壓倒在地「餵砂石」　喉嚨割傷吞嚥困難！

搭小黃找朋友…台北女下車忘帶「價值500萬珠寶」！急壞秒衝警局

比賽還沒打完…統一投手單場9保送　已寫中職難堪紀錄

北海岸偏鄉國小新舞台　萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐

保經業、金融業搶才　晉升獎勵總額高達310萬！

金山首屆「兒童藝文月」巡迴展演　六藝劇團結合在地編創黃金傳奇

「看過《角頭》嗎？」夜市老闆抬頭嚇傻⋯是男主角本人

同門李友廷、江宏傑陷風波　閻奕格現身曝2人「最新近況」

新北2km櫻花步道！三芝吉野櫻正盛開　白色情人節浪漫好去處

淡水第一漁港環境營造完工啟用　侯友宜與民迎接新氣象

蔣萬安邀請一起到北市府服務　吳思瑤：我會去找陳時中

廚師烹調失誤！午餐麵條炸太硬　日小學7師生牙齒受損送醫

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

社會熱門新聞

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

淡水癌症少年削骨保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

獨／外籍男家樂福拒戴口罩還打人！女遭海K倒地

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫忍痛錄影

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

駕車「衝撞文山第一分局」！警車遭襲慘況曝

即／草草戲劇節開幕！1男倒嘉義表演藝術中心送醫亡

獨／22歲青年駕車「聽導航指示」　一迴轉撞死騎士

更多熱門

相關新聞

父看「廁所謎片」驚見主角是國一女兒

父看「廁所謎片」驚見主角是國一女兒

泰國武里南府發生一起離譜的性侵案件，一名父親無意間點開一段社群媒體上瘋傳的影片，其中赫然是一對男女在廁所內性交，仔細一看驚覺女主角竟是他的女兒，才揭發女兒頻頻遭到數學老師騷擾，甚至被迫拍下親密影片。

「國家級網軍」爆性侵！女下屬告男長官硬上

「國家級網軍」爆性侵！女下屬告男長官硬上

西裝男猥褻女童畫面曝　她1指救援

西裝男猥褻女童畫面曝　她1指救援

秦偉性侵3女　應執行7年8月

秦偉性侵3女　應執行7年8月

玩骰子輸了被拉進男廁　她褲子濕一塊坐地痛哭

玩骰子輸了被拉進男廁　她褲子濕一塊坐地痛哭

關鍵字：

性侵房東

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面