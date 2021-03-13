看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

▲新北市許男對來看屋的女大生2度性侵，事後面對質問還冷回對方「要怎樣」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名許姓男子在網路上刊登租屋訊息，結識想租屋的19歲女大生，沒想到他竟趁著對方來看屋之際，邀約喝下烈酒，接著2度性侵對方。女大生清醒後驚覺下體有黏黏的液體流出，頓時崩潰，還一度求死。雖然房東否認犯行，但法院不採信他的說詞，依乘機性交罪將他判刑3年10月，可上訴。

判決指出，許男2019年7月間承租新北市一間公寓，他透過租屋網站結識想租屋的19歲女大生小靜（化名），雙方相約某日上午在中和一處公車站牌見面，再由許男載小靜到租屋處看房。2人到租屋處後，許男詢問小靜要不要喝威士忌遭到拒絕，但他仍不死心，稱「喝一個馬克杯量就好，而且有加冰塊不會醉，喝點酒會比較放鬆」。

小靜聽了覺得許男人滿好的，是可以信任的人，便詢問可不可以去客廳喝，但遭許男以「房間有冷氣比較舒服」為由拒絕。她聞言並沒多想，孰料，一杯黃湯下肚後竟失去了意識，醒來時驚覺自己沒穿衣服、頭很暈，下體也有黏黏的東西，頭部、手部還出現瘀青，便情緒崩潰質問許男，但對方只冷回，「我要去上班了，等我回來再說」。

▲小靜清醒後察覺異樣，頓時羞憤難當。（圖／取自免費圖庫pixabay）



小靜氣炸質問，許男這才坦承發生2次性行為，第2次有內射，面對她憤怒又崩潰詢問，「不怕我懷孕嗎？」，許男還冷靜回答，「要怎樣，要我賠償嗎？」事後小靜趁著許男離開現場，赴醫院驗傷。歷經此事件過後，小靜曾冒出「想去天國旅行」的念頭，試圖跳樓輕生嚇壞母親。

許男在警詢時供稱，會發生性行為是因為他見到女大生下半身赤裸，倒在地上睡著了，他好心將人抬到床上，對方醒來卻叫他「寶貝」還爬到他身上磨蹭，他是一時意亂情迷才會與女大生發生性行為。但在偵訊時卻又稱，是女大生主動爬到他身上，把內衣往上翻露出胸部挑逗他，前後供述不一。

法院認為，雙方先前並不認識，是因為許男在租屋網站上刊登合租需求才認識的，當天也是第一天見面，主要目的為看房決定是否租賃，小靜也都稱呼許男為「房東」，對話可知小靜與許男相處時保持相當距離，事發後2人對話內容也僅有斥責、質問，不採信許男的說詞，依照乘機性交罪將他判刑3年10月，可上訴。

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