女大生「絕望尖叫7分鐘」慘成浮屍　驗出精子…他詭笑：無可奉告

▲英國女大生莉比離奇失蹤後陳屍河水中，懷疑是遭姦殺。（圖／翻攝自YouTube／ITV News）

記者張寧倢／編譯

英國21歲的女大生莉比（Libby Squire）正值青春年華，卻慘遭年輕力壯的屠夫姦殺，據一名目擊民眾的說法，莉比失蹤當晚，他曾聽見從案發的公園傳來的「絕望尖叫」，持續長達7分鐘，還看到一名男子頭也不回地穿越公園。莉比的屍體被丟進河裡，浸泡了7個星期後才被打撈出來，且毒物學家發現莉比體內含有與被告DNA相符的精子。

根據BBC、《每日郵報》報導，住在約克郡赫爾市（Hull）的女大生莉比2019年1月31日喝醉後獨自前往夜店，遭到店家拒絕後離奇失蹤，7周後被發現她已成為亨伯河中的浮屍。毒物專家萊爾（Matthew Lyall）向法庭表示，屍體雖已腐爛，但上唇2處撕裂傷顯示曾受鈍器傷害，嘴部周圍小出血可能代表曾被擠壓頸部或遮住嘴巴，體內100毫升血液中有198毫克的酒精，法定駕駛限制量為80毫克。

▲莉比當晚喝得很醉，專家認為，她恐怕毫無防衛能力。（圖／翻攝自YouTube／ITV News）

此外，萊爾博士也說，莉比體內提取的棉籤上發現了與26歲波蘭籍屠夫帕瓦爾（Pawel Relowicz）的DNA相符的精子細胞，但因為當時天氣嚴寒，體溫過低、溺水或窒息也可能是死因，目前尚未查明。一名證人稱，自家可俯瞰案發公園，當晚剛過午夜他就被尖叫聲吵醒，因為住在學區，時常聽見學生們的噪音，所以起初他也不以為意。

證人表示，與平常噪音不同，當時的聲音斷斷續續，可以聽出是人發出來的聲音，聽起來很絕望的那種女性尖叫聲，令他印象深刻，大約持續了4到7分鐘。這名證人在家中上完廁所後往窗外看去，雖然下雪但因為月光充足，能見度很好，他看見一名穿著緊身褲、短夾克的男子頭也不回地穿過公園，看起來走得很急，懷疑男子就是犯人。

▲26歲波蘭籍屠夫帕瓦爾先前也曾因為非法偷窺遭到控訴。（圖／翻攝自YouTube／ITV News）

報導指出，帕瓦爾否認犯案，在面對員警訊問時，不止嘴角上揚還笑了出來。員警問，「是什麼事這麼好笑？」帕瓦爾卻只說了一句「無可奉告」。事實上，帕瓦爾先前曾被3人指控偷窺而鬧上法院，其中一名受害者與男友發生性關係時，驚覺帕瓦爾在窗外偷看。另一人則說，她在兒子的玩具旁邊找到用過的保險套與短褲。第3名女子除了3個情趣用品被偷，還兩度發現窗戶留有精液。

▲監視器畫面拍下可疑男子身影。（圖／翻攝自YouTube／ITV News）

報導稱，原本帕瓦爾否認這幾項偷窺罪行的指控，但法醫泰勒（Nicola Taylor）在幾名女性的內褲上發現了帕瓦爾的口水、精液與DNA，這意味著他與內褲有過親密接觸或曾穿過它們。據醫學教授說法，莉比生前因為飲酒過量，可能失去身體平衡與判斷力，加上天氣寒冷，她遇到危險時的逃跑能力相當有限，全案仍在調查中。

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