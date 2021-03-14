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她騎車買自助餐坐月子！　爸爸心疼做麻油雞「竟遭婆家吃光」

麻油雞。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲許多人坐月子會吃麻油雞。（圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

不是每個人都能遇到不偏心的婆婆！有網友在臉書抱怨，因為婆婆表明不會幫忙坐月子，娘家爸爸就幫她補身體，不料大多數的麻油雞全進到婆家人肚子裡，甚至婆婆再煮一鍋，也沒有她的份，種種行為讓她和老公決定搬出去，「不要為了住免費的苦了自己」，引起許多網友共鳴，「免費的最貴是真理」。

一名人妻在「靠北婆婆2.0」表示，在懷孕初期，婆婆告訴她不會幫忙帶小孩，「因為她連自己的小孩都不是她帶大的」，所以已是二寶媽的她都是自己照顧，就連老公生病，她也把孩子帶去醫院。至於坐月子方面，婆婆說過「不會幫人坐月子」，如果她沒有自己煮，就會趁小孩睡覺時騎車買自助餐，或請老公幫忙買。

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娘家知道後，便煮2隻麻油雞幫原PO補身體，沒想到才吃一碗，剩下的竟全被公婆、小叔小姑瓜分，隔天婆婆又煮一鍋麻油雞，她出房門才發現全家一人一碗，就她沒有。

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆太偏心，網友上網抱怨。（示意圖／CFP）

「但我小姑生兩胎都是我婆婆帶大的」，人妻還說，小姑從月子中心回家後，婆婆也煮補給她吃。至於老公在幹嘛？她表示，由於兩人有負債，有些債務還是婆家「送的」，但平時老公辛苦上班，也心疼她的遭遇，所以已經搬出婆家，「寧可辛苦一點租房子，也不要為了住免費的苦了自己」。

許多網友看完紛紛表示，「真的太超過了，做月子還自己買便當，怎不叫月子餐吃呀」、「妳也說妳以後不會幫她養老啊」、「還好老公挺妳」、「只能說婚後錢更重要」、「免費的最貴是真理」，也有人認為「家人的負債為什麼是老公背」、「小姑小叔好手好腳不能自己繳嗎？」

靠北婆婆2.0

▲不少網友認為「免費的最貴」，原PO搬出去是正確選擇。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）

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婆媳問題靠北婆婆坐月子麻油雞懷孕

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