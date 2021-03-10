他突問「喝牛奶是要乳牛一直懷孕？」　內行解答！一堆人從沒想過

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

喝牛奶好處多，許多人更是從小喝到大，也覺得習以為常；然而，一名網友就拋出問題，「你們都知道牛奶是要乳牛一直懷孕嗎？」一席話引發熱議，不少鄉民從沒想過這件事，還有人直言，「肉蛋奶這些食物生產過程，一般人不要知道的太深入，不然會有罪惡感。」

網友深夜在PTT提到，「我剛剛才知道，原來乳牛不是能無限一直擠一直擠，也是要懷孕才有奶欸，這算常識嗎？你們都知道喔？」

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畜產試驗所新竹分所人員就曾在「農業知識家網站」指出，正常狀況下，乳牛從小飼養到小姐牛（大女牛），大概15-18個月，體重需達350公斤以上，而大女牛正常的繁殖生理週期，平均為21天。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當大女牛呈穩定發情時，相關人員會以人工授精的方式，注入公牛的冷凍精液，或由成熟的種公牛進行自然配種，若能順利精卵結合則受孕成功，接著歷經約281天的懷孕期，並順利產下牛寶寶，成為牛媽媽後才會開始產牛奶。

專家還提到，牛媽媽每天可產生20公斤以上的牛奶，泌乳期則大約300天，「所以母牛必須經過發情、配種、受精懷孕、分娩，才可以生產出牛奶。」

另外，正在泌乳的乳牛產後子宮與卵巢機能回復正常後，當牠正常發情時，再經配種、受精懷孕、分娩、 又可以生產出牛奶，不過在分娩日前60天左右進行乾乳（不泌乳），讓牛媽媽休息。

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