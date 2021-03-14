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抓包老公偷吃「旅館訂好了」！車上放錄音筆　人妻淚：不敢離婚

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO抓包老公偷吃鐵證。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻在半夜突然看到老公手機亮了，好奇是誰傳訊息，結果當場抓包老公偷吃，看到老公跟小三約好要去旅館，她當下整隻手在抖，不曉得老公是叫小姐，還是真的在外養小三，為了求證她還在車上放錄音筆，結果聽到的全是令人心碎的對話，兩人已經結婚且有四歲的兒子，不曉得該怎麼辦因此發文求助。

「沒有一個女人可以笑著從男人的手機裡走出來！」原PO在dcard上發文，婚後辭掉工作專心在家帶小孩，基於彼此信任，從來不會看對方手機，但某天照顧兒子，凌晨三四點才準備入睡，剛好看到老公的手機跳出訊息，她好奇這麼晚誰會傳訊息，結果看到訊息上寫著「上次跟你說的那旅館，我已經訂好了」。

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看到的當下，她整隻手都在抖，但理智告訴她要冷靜，之後她解鎖老公的手機看，「我知道不經對方同意就看手機是不對的，但我真的沒辦法」。不知道老公是心靈出軌還是肉體出軌，為了求證以及保護自己，她在車上放錄音筆，截聽到的全都是超曖昧的話語，「聽到一半真的好痛苦，可是不得不逼自己聽完」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看到老公的手機，有和陌生女子的曖昧對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO的老公偷吃被發現之後，哭著求她原諒，解釋只是一時的新鮮感，對於突然其來的打擊，原PO也感到很無助，「我真的不知道該怎麼做，如果真的離婚，我可能也找不到像樣的工作，也不能全心好好照顧兒子，如果就這麼原諒他又好不甘心，憑什麼為了一時的新鮮感，毀了我們這麼多年的經營和信任」。

貼文一出後，許多網友都勸她要好好想清楚，「我覺得妳要不要暫時回你家住一下，順便把妳兒子帶過去，至少要讓家人知道一下比較好，也聽聽他們的想法，畢竟已經有小孩了」、「偷吃只有零次和無數次」、「他都可以不顧你跟小孩偷吃了，就算只是肉體出軌，以後你也會永遠活在懷疑中，先去找工作吧，為了小孩你要振作啊」、「結婚後，外來的新鮮感的確有毒」。

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